В Україні коштом уряду Литви збудують або відремонтують шкільні укриття в трьох регіонах

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки.

Відповідне рішення щодо спрямування коштів Кабмін ухвалив 27 серпня.

Так, постановою уряду виділено:

84,37 млн грн на будівництво протирадіаційного укриття Біленьківського ліцею "Лідер" (Запорізька область);

78,06 млн грн – на будівництво захисної споруди цивільного захисту в Лозівському ліцеї №12 (Харківська область);

12,98 млн грн – на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Пушкарівського ліцею Верхньодніпровської міської ради (Дніпропетровська область).

Довідка: United24 — це фандрайзингова платформа, глобальна ініціатива з підтримки України, запущена українською владою 5 травня 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

Нагадаємо, що уряд 13 серпня затвердив експериментальний проєкт щодо створення захищених просторів у школах без укриттів, аби діти могли навчатися офлайн.

20 серпня Кабінет Міністрів розподілив близько 5 млрд грн з бюджету на шкільні укриття у вісьмох областях.