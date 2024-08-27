В Україні коштом уряду Литви збудують або відремонтують шкільні укриття в трьох регіонах
Кабмін виділив 175,42 млн грн на капітальний ремонт і будівництво укриттів у трьох школах. Ці кошти Україна отримала від Литви через платформу UNITED24
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки.
Відповідне рішення щодо спрямування коштів Кабмін ухвалив 27 серпня.
Так, постановою уряду виділено:
- 84,37 млн грн на будівництво протирадіаційного укриття Біленьківського ліцею "Лідер" (Запорізька область);
- 78,06 млн грн – на будівництво захисної споруди цивільного захисту в Лозівському ліцеї №12 (Харківська область);
- 12,98 млн грн – на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Пушкарівського ліцею Верхньодніпровської міської ради (Дніпропетровська область).
Довідка: United24 — це фандрайзингова платформа, глобальна ініціатива з підтримки України, запущена українською владою 5 травня 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.
Нагадаємо, що уряд 13 серпня затвердив експериментальний проєкт щодо створення захищених просторів у школах без укриттів, аби діти могли навчатися офлайн.
20 серпня Кабінет Міністрів розподілив близько 5 млрд грн з бюджету на шкільні укриття у вісьмох областях.
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