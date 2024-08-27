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В Україні коштом уряду Литви збудують або відремонтують шкільні укриття в трьох регіонах

Юлія Юліна
27 серпня, 2024 вiвторок
18:35
Суспільство укриття, бомбосховище

Кабмін виділив 175,42 млн грн на капітальний ремонт і будівництво укриттів у трьох школах. Ці кошти Україна отримала від Литви через платформу UNITED24

Зміст

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки.

Відповідне рішення щодо спрямування коштів Кабмін ухвалив 27 серпня.

Так, постановою уряду виділено:

  • 84,37 млн грн на будівництво протирадіаційного укриття Біленьківського ліцею "Лідер" (Запорізька область);
  • 78,06 млн грн – на будівництво захисної споруди цивільного захисту в Лозівському ліцеї №12 (Харківська область);
  • 12,98 млн грн – на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Пушкарівського ліцею Верхньодніпровської міської ради (Дніпропетровська область).

Довідка: United24 — це фандрайзингова платформа, глобальна ініціатива з підтримки України, запущена українською владою 5 травня 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.

Нагадаємо, що уряд 13 серпня затвердив експериментальний проєкт щодо створення захищених просторів у школах без укриттів, аби діти могли навчатися офлайн.

20 серпня Кабінет Міністрів розподілив близько 5 млрд грн з бюджету на шкільні укриття у вісьмох областях.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Війна з Росією
Наука
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