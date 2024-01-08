В Україні майже половина опитаних назвали телемарафон неактуальним, – "Чесно"

Такими є результати соціологічного опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення "Чесно" з 8 по 15 грудня 2023 року.

Нейтральне ставлення до телемарафону мають близько 20% опитаних, іще 15% не мають відповіді. Водночас 20% респондентів уважають, що телемарафон не втратив актуальності.

Фото: www.chesno.org

У регіональному розрізі західні області України мають менш позитивне ставлення до телемарафону, тоді як показники інших регіонів майже не відрізняються.

"Чесно" зазначає, що українці мають запит на відновлення відкритості роботи парламенту. Близько 65% опитаних вважають, що журналісти мають бути присутні на засіданнях Верховної Ради навіть під час дії воєнного стану. За онлайн-трансляції засідань на телеканалі "Рада" виступили більш як половина опитаних.

У листопаді минулого року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Водночас у звіті щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт. "У березні 2022 року в умовах воєнного стану президент підписав указ про єдину інформаційну політику шляхом об’єднання програм усіх національних телеканалів у єдину інформаційну платформу. Це рішення призвело до розширення державного контролю над мовленням і деяких обмежень. Деякі ЗМІ вважають ці обмеження непропорційними. Подібним чином, виключення трьох приватних (опозиційних) телеканалів із наземного мовлення (в той час, як канали продовжують працювати та залишаються доступними іншими способами) критикувалося опозицією з тих самих підстав", - ішлося в документі. Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами.

Водночас в ОП заявили, що не бачать підстав закривати телемарафон, бо він є інструментом інформаційної боротьби з РФ.

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