В Україні розпочинається відбір офіційних вин-амбасадорів країни-2025 для найбільшого світового центру культурної винної спадщини La Cité du Vin у французькому Бордо

Відбір офіційних вин-амбасадорів України проводиться вже вчетверте за ініціативою Корпорації "Укрвинпром" Дипломатичної академії Міністерства закордонних справ України та Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв, які започаткували міжнародний проєкт "Українське вино — частина світової культурної спадщини вина La Cité du Vin".

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Цей проєкт спрямований на підтримку та популяризацію української винної культури в усьому світі. Він активно сприяє євроінтеграційним процесам нашої держави, розвиваючи винну дипломатію. Він просуває українські вина на міжнародних ринках, підвищуючи їх знаність та оцінку, що відкриває нові можливості для співпраці.

Вина, що отримують статус офіційних амбасадорів країни, стають частиною колекції центру La Cité du Vin, який є найбільшим у світі музеєм виноробства. Там їх дегустують сотні тисяч відвідувачів, звідти вони потрапляють на престижні спеціальні та офіційні дипломатичні заходи за участю перших осіб європейських держав.

Генеральний директор Корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко підкреслив: "Участь у проєкті Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin значно підвищує міжнародний імідж українців як виноробної нації, а підприємства, що представляються в La Cité du Vin, здобувають визнання та високий статус "послів вина" нашої держави. Партнерство з центром у Бордо підкреслює унікальність українського виноробства, підтверджує якість та автентичність наших вин, що сприяє закріпленню бренду Wine of Ukraine у світі. Це допомагає виноробам отримати доступ до міжнародних ринків та підвищити свою конкурентоспроможність".

IV Всеукраїнський конкурсний відбір офіційних вин-амбасадорів України буде організовано Корпорацією "Укрвинпром" за підтримки Асоціації сомельє України у три етапи:

Прийом заявок від виноробних підприємств — до 10 серпня 2025 р. Реєстрація на участь у IV Всеукраїнському відборі офіційних вин-амбасадорів України 2025;

Оцінка "в сліпу" вин-претендентів у лабораторії сенсорного аналізу Українського інституту вина — 27-28 серпня 2025 р.

Форум "Українське вино — частина світової культурної спадщини" у рамках Церемонії нагородження переможців Всеукраїнського відбору офіційних вин амбасадорів України у Дипломатичній академії МЗС України — 29 серпня 2025 р.

За підсумками відбору колекцію у складі 21 зразка вин українського виробництва, які одержать статус Ukrainian Wine Ambassador 2025 передадуть до La Cité du Vin.

Обрання Ukrainian Wine Ambassador 2025 підтримують органи державної влади: Офіс президента, Міністерство закордонних справ, Міністерство аграрної політики та продовольства, Міністерства культури та інформаційної політики України, Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та ФАО.

Проєкт також підтримує український бізнес. Генеральними партнерами проєкту є MHP, ТОВ "Перлина Поділля", ДП "Поліграфкомбінат "Україна". Офіційний партнер проєкту – WINETIME.

Партнерами проєкту є BASF, ТМ "Моршинська", Клініка Господарських, ТМ "П’яна вишня".

Інформаційну підтримку проєкту "Українське вино – частина світової культурної спадщини вина La Cité du Vin" забезпечують Post eat, PR-Service, Business Woman Club, Часопис "Київ дипломатичний", Інтерфакс-Україна, "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Освітніми партнерами заходу є Національний університет харчових технологій, Уманський національний університет.

Довідково. З моменту відкриття 1 червня 2016 року Центр світової культурної винної спадщини La Cité du Vin щороку приймає в середньому 500 000 відвідувачів 180 різних національностей, а також понад тисячу французьких та іноземних журналістів. Центр також є популярним майданчиком для статусних приватних заходів, щорічна кількість яких сягає близько 400.

Вина, які офіційний партнер (в Україні це Корпорація "Укрвинпром") відбирає у своїй країні й передає La Cité du Vin, виставляють у різних секторах музею та презентують під час різних подій, а також організовують окремі дегустації вин за країнами походження. За вхідний квиток одного туру по музею кожний відвідувач може вибрати 15 зразків з колекції найкращих вин світу, перелік яких регулярно оновлюється.