В Україні створили інтерактивну гру-квіз про ВІЛ/СНІД, гепатити та інші небезпечні хвороби

Відповідна інформація зʼявилась на TEENS Ukraine.

З метою підвищення обізнаності населення з питань протидії поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні молодіжна організація TEENS Ukraine випустила інтерактивну гру. Онлайн-гра побудована за принципом вікторини.

Квіз має два етапи: відбірковий тур і супергру. Гравці мають можливість перевірити, чи впораються вони з небезпечними вірусами, чи справді те, що вони знають про ВІЛ/СНІД, гепатит, туберкульоз та інші небезпеки, є правдою, а не міфом.

Формат гри дозволяє дізнатися більше про те, як захистити себе.

У грі є 4 категорії: "ВІЛ/СНІД", "Гепатит", "Туберкульоз" та "ІПСШ". Квіз триває 10 хвилин. У кожній темі є 5 запитань різної складності. За кожну правильну відповідь можна отримати 100, 200, 300, 400 або 500 балів.

На одне запитання дається 20 секунд. Чим швидше гравець відповідає, тим більше балів він заробляє. За підсумками складається рейтинг. З нього 50 учасників проходять у супергру, що відбудеться 6 грудня, інші — переглядають її на YouTube-каналі TEENS Ukraine.

Десять найкращих гравців у суперфіналі отримають подарунки від організаторів.