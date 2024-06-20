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В Україні за рік кількість випадків домашнього насильства зросла на 36%

20 червня, 2024 четвер
02:51
Суспільство

В Україні станом на 1 червня 2024 року відкрито 1521 провадження про домашнє насильство: цей показник на 36% вищий за аналогічний період торік

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Про це йдеться у дослідженні Опендатабот. 

"Від початку року вже було відкрито 1521 провадження про домашнє насилля - на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді було зареєстровано 1 121 провадження. До порівняння, у 2021 році за цей час було відкрито 1343 такі справи", - йдеться у дослідженні. 

Зазначається, що в середньому на місяць реєструють 300 таких справ. У 2021 році цей показник був меншим - 200 справ на місяць. Разом з тим, цьогоріч відсоток справ, які доходять до суду впав: у 2022 та 2023 роках до суду передавали близько 83%, у 2024 році лише 64%. Вказано, що це найнижчий показник за останні 5 років.

  • 9 травня парламент підтримав євроінтеграційний законопроєкт щодо запобігання та протидії домашньому насильству. За це проголосували 250 нардепів. 
Теги:
Україна
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