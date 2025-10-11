В Україні запроваджують Державну інформаційну систему координації евакуації: для чого вона потрібна

Про це повідомляє Урядовий портал та Міністерство соціальної політики, сімї та єдності України .

За їхніми даними, система покликана зробити процес евакуації прозорим, безпечним і зручним - від виїзду з небезпечних територій до розміщення та інтеграції у нових громадах.

Основна мета системи

Головна мета Державної інформаційної системи координації евакуації та надання допомоги особам з тимчасово окупованих і прифронтових територій — забезпечити чітку, безпечну та зрозумілу послідовність евакуації від моменту виїзду з небезпечних районів до розміщення та інтеграції у нових громадах.

"Розподіляємо обов'язки між відповідальними за евакуацію та створюємо можливості для аналізу потреб евакуйованих. Це допоможе максимально покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання", — зазначила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Ролі державних органів

Система чітко визначає ролі державних органів, місцевих адміністрацій і громадських організацій. Міністерство розвитку громад і територій координує процес через Координаційний штаб, ДСНС відповідає за безпеку, оповіщення та технічну частину, а Мінсоцполітики — за соціальний супровід і реінтеграцію переселенців.

"Нова Система дозволить упорядкувати процес евакуації з прифронтових громад. Люди, які вимушено покидають будинки, мають отримати якісний супровід. Мінсоцполітики вже напрацювало програми підтримки ВПО, включно з медичним відновленням протягом 30 днів та соціальною підтримкою під час проживання", — додав міністр соціальної політики Денис Улютін.

Соціальна підтримка переселенців

На базі транзитних центрів працюватимуть "мультидисциплінарні команди" — соціальні працівники, психологи, юристи та медики оцінюватимуть потреби евакуйованих, визначатимуть маршрут евакуації та забезпечуватимуть отримання комплексних послуг на територіях, куди люди переміщуються. Координацію команд здійснює "Національна соціальна сервісна служба України".

Єдина інформаційна система дозволить скоротити час очікування та підвищити якість допомоги на кожному етапі — від транзитного центру до розміщення у приймальний громаді.