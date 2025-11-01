Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Суспільство В Україні запустили онлайн-платформу "Ветеран PRO", що обʼєднує всі ключові держпослуги для ветеранів

В Україні запустили онлайн-платформу "Ветеран PRO", що обʼєднує всі ключові держпослуги для ветеранів

Марія Музиченко
1 листопада, 2025 субота
18:34
Суспільство

У суботу, 1 листопада, уряд запустив онлайн-платформу "Ветеран PRO", що об'єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і їхніх родин

Зміст

Про це повідомили на сайті Кабміну.

"Важливо, щоб військовий досвід ставав перевагою — у роботі, бізнесі, житті. Саме для цього ми запустили онлайн-платформу Ветеран PRO, яка об’єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і ветеранських родин", - підкреслила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Платформа дозволяє користувачу обрати свій статус і одразу отримати персоналізований маршрут — від оформлення документів до навчання, роботи, лікування чи відкриття бізнесу. Зокрема вся інформація про пільги та програми доступна в одному місці.

За словами прем’єр-міністерки, уряд активно працює над системним удосконаленням політики щодо ветеранів.

Упродовж двох тижнів планується завершити розробку Кодексу законів про Захисників і Захисниць України і передати його на розгляд Верховної Ради.

  • 7 липня у застосунку "Дія" запустили новий розділ "Ветеран PRO" з ключовими послугами для ветеранів та ветеранок.
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Юлія Свириденко
Читайте також:
Путін в Кремлі
Автор Євген Козярін
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
Анатолій Храпчинський
Автор Оксана Ліховід
29 жовтня, 2025 середа
У Москві розташовані два критично важливих підприємства, які потребують знищення, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
Олена Кондратюк
Автор Вікторія Литвин
30 жовтня, 2025 четвер
Кондратюк: Уряд відкликав законопроєкт про виключення російської мови з Європейської хартії — причини невідомі
Київ
+8.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.68
    Купівля 41.68
    Продаж 42.15
  • EUR
    Купівля 48.19
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 листопада
20:02
OPINION
Уроки далекої осені: від Трикутника смерті до Першого зимового походу
19:38
У Києві вшанували памʼять Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла
19:06
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбувся 81 бій, 29 - на Покровському напрямку
18:49
Ексклюзив
Сенат США
Жодних перемовин щодо припинення шатдауну в США не ведеться, - професор Айзенберг
18:02
Інтерв’ю
Командир не хотів брати жінку у підрозділ. Тепер я командую відділенням FPV, - Валькірія, пілотеса дронів
18:00
OPINION
Геополітичні "американські гірки" Дональда Трампа
17:57
Ексклюзив
Олександр Мережко
Відбувається зміна розстановки сил в Білому домі, - нардеп Мережко
17:52
"Оточення чи блокування міст немає": Сирський про ситуацію в Покровську та Мирнограді на Донеччині
17:17
Оновлено
РФ вдарила балістикою по Миколаєву: загинула людина, є поранені
17:11
Огляд
Падіння принца Ендрю: як скандал із секс-вечірками Епштейна зруйнував долю сина королеви Єлизавети II
17:09
НГУ "Хартія"
РФ втратила 619 військових та понад 100 одиниць техніки: корпус "Хартія" озвучив втрати ворога за жовтень на Харківщині
16:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
В оточенні Трампа лідерство взяла "партія війни", яка жорстко буде закручувати гайки по Росії, - дипломат Омелян
16:34
ЗСУ, Сили оборони
Сили оборони відкинули ворога поблизу Нового Шахового на Донеччині, - DeepState
16:06
OPINION
Чому у Печерському та інших судах досі купа портновської поторочі
16:02
Володимир Зеленський
"Запрацюють уже в грудні": Зеленський доручив уряду підготувати зимовий пакет підтримки для населення
15:40
Київ отримав статус Міста музики ЮНЕСКО
15:33
сили ППО
Сили ППО за жовтень знешкодили 11 269 повітряних цілей ворога
15:07
Ексклюзив
Заморожені активи РФ слугуватимуть гарантією виплати репарації Україні, – єврокомісар Кубілюс
14:48
суд, санкції
У Франції засудили чотирьох болгар за вандалізм на меморіалі жертвам Голокосту на замовлення РФ
14:32
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Литовці самі з території Білорусі перекидали сигарети": Лукашенко прокоментував інциденти з метеозондами в Литві
14:03
Ексклюзив
ЄС опинився в ситуації, коли вони не здатні до розширення, - аналітикиня Депутат
14:03
OPINION
З якими сподіваннями світ входить у листопад
13:48
Оновлено
Покровськ
У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР, - ЗМІ
13:45
Ексклюзив
Покровськ
У Покровську росіяни планують проведення двох операцій "під чужим прапором" з метою дискредитації Сил оборони, - Снєгирьов
13:27
Ексклюзив
дрон, безпілотник ЗСУ
На початок 2026 року можемо вийти на дуже цікаві показники у виробництві дронів, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
12:47
Кремль москва
Економіка РФ демонструє системне падіння, - Служба зовнішньої розвідки
12:08
OPINION
Далекобійна сила: як українські БПЛА нищать російські радари та нафтобази
11:57
Мая Санду
Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови на тлі вето Угорщини щодо вступу України
11:54
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
За останній місяць ворог частіше почав використовувати броньовану техніку на Покровському напрямку, - штаб-сержант 117-ОВМБр Вовк
11:33
Огляд
міжнародний огляд
Путін і Трамп занурюють світ у нову небезпечну ядерну еру, а війна стає відеогрою. Акценти світових ЗМІ 1 листопада
11:13
Ексклюзив
Протидронні спроможності країн ЄС - флагманський проєкт: Кубілюс про ініціативу "Стіна з дронів"
10:54
Литва прапор
Литва та Росія ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінграда
10:45
Ексклюзив
окупанти в Криму
Ентузіазм росіян до мобілізації вже почав зменшуватись, - Фейгін
10:25
Марк Карні
Карні вибачився перед Трампом за телевізійну рекламу проти тарифів
10:01
OPINION
Індія готова обходити санкції Трампа
09:41
ГУР вивело з ладу нафтопровід у Московській області РФ
09:38
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 листопада: на Чернігівщині є поранені, на Дніпровщині горів навчальний заклад
09:28
Ексклюзив
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Особливої загрози не несе: авіаексперт Романенко про російську крилату ракету 9M729
09:09
На початку 2026 року розпочне діяльність Український фонд культурної спадщини, — Мінкульт
09:03
Фільми про Білий дім
Білий дім обмежив доступ журналістів до низки кабінетів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV