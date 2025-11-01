В Україні запустили онлайн-платформу "Ветеран PRO", що обʼєднує всі ключові держпослуги для ветеранів

Про це повідомили на сайті Кабміну.

"Важливо, щоб військовий досвід ставав перевагою — у роботі, бізнесі, житті. Саме для цього ми запустили онлайн-платформу Ветеран PRO, яка об’єднує всі ключові державні послуги для ветеранів і ветеранських родин", - підкреслила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Платформа дозволяє користувачу обрати свій статус і одразу отримати персоналізований маршрут — від оформлення документів до навчання, роботи, лікування чи відкриття бізнесу. Зокрема вся інформація про пільги та програми доступна в одному місці.

За словами прем’єр-міністерки, уряд активно працює над системним удосконаленням політики щодо ветеранів.

Упродовж двох тижнів планується завершити розробку Кодексу законів про Захисників і Захисниць України і передати його на розгляд Верховної Ради.