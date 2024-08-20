В Україні затвердили можливість використання канабісу у медичних цілях: нардепка Стефанишина розповіла, як функціонуватиме цей закон

Про це вона розповіла в кулуарах парламенту.

"Тепер медичний канабіс вилучений із переліку речовин, заборонених для використання. Тобто з 16 серпня вже можна використовувати медичний канабіс у медичних та промислових цілях. Ми очікуємо, що на початку жовтня, як кажуть у Міністерстві охорони здоров’я, запрацює електронна система, яка дозволить відслідковувати медичний канабіс від насіння і до лікарського засобу", - зазначила Стефанишина.

За її словами, для того, аби використовувати медичний канабіс у медицині, лікарський засіб на його основі має бути зареєстрованим в Україні.

"Ми очікуємо на міжнародні компанії, які зайдуть на ринок України. Вже зараз можна подавати документи на реєстрацію цих лікарських засобів. Міністерство охорони здоров'я скоротило терміни, тобто такі ліки можуть бути зареєстровані за 30 днів", - підкреслила вона.

Стефанишина додала, що лікарські засоби на основі медичного канабісу, звернувшись до сімейного лікаря за рецептом, матимуть змогу отримати пацієнти з хворобами, перелік яких невдовзі затвердить Міністерство охорони здоров’я.

"Це стосується, по-перше, хронічного болю, викликаного різними станами, онкологічних хвороб, побічних ефектів хіміотерапії, зокрема, нудоти, фармакорезистентної епілепсії, хвороби Альцгеймера", - пояснила нардепка, додавши, що до цього переліку входять травми, отримані під час війни.

Як зазначила Стефанишина, Міністерство охорони здоров’я відмовилось включати до списку хвороб, при яких дозволено лікування медичним канабісом, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

"Ми ведемо перемовини, щоб найближчим часом ця позиція змінилася, але велика частина хвороб вже включена до переліку, і пацієнти зможуть отримати ці ліки за рецептом», - підкреслила вона.

Стосовно вирощування та виробництва таких ліків в Україні Стефанишина зазначила, що наразі очікується укладання ліцензійних вимог, вже подані на затвердження Кабінету й найближчими днями будуть ухвалені.

"Ці правила відповідають європейським нормам, тобто це такі стандартні процедури, які називаються GMP/GCP. Це найкращі практики, з якими може така діяльність здійснюватися. І, відповідно, тоді вже українські виробники зможуть використовувати таке виробництво в Україн", - підсумувала вона.