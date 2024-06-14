В Україні змінять процедуру огляду водіїв на наркотики

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Дані зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров’я тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи", - йдеться в повідомленні.

Також у Міністерстві зауважили, що реалізація даного акту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів України.