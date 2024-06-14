В Україні змінять процедуру огляду водіїв на наркотики
Кабінет міністрів України 13 червня ухвалив зміни до процедури огляду водіїв на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
"Дані зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров’я тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи", - йдеться в повідомленні.
Також у Міністерстві зауважили, що реалізація даного акту не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів України.
- У Дії відновили роботу сервіси з перереєстрації автомобіля та обміну посвідчення водія.
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