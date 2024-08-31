В Укренерго повідомили, коли вимикатимуть світло 1 вересня

Про це повідомляє Укренерго.

За попередньою інформацією від Укренерго, 1 серпня графіки стабілізаційних відключень будуть задіяні протягом доби.

Черги відключень:

00:00 – 17:00 – одна черга відключень

17:00 – 22:00 – дві черги відключень

22:00 – 24:00 – одна черга відключень

"Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.