В Укренерго повідомили, коли вимикатимуть світло 1 вересня
У неділю, 1 серпня, графіки стабілізаційних відключень українських споживачів від електроенергії діятимуть упродовж всієї доби
Про це повідомляє Укренерго.
За попередньою інформацією від Укренерго, 1 серпня графіки стабілізаційних відключень будуть задіяні протягом доби.
Черги відключень:
- 00:00 – 17:00 – одна черга відключень
- 17:00 – 22:00 – дві черги відключень
- 22:00 – 24:00 – одна черга відключень
"Детальні графіки для кожного регіону можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.
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