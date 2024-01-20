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В УКУ заснували стипендію імені Героя Україна Тараса Бобанича - за ініціативи родини та фонду Порошенка

20 січня, 2024 субота
19:06
Суспільство Тарас Бобанич

Стипендію вручатимуть студентам, які засвідчили своє служіння Україні та сповідують патріотичні цінності, зокрема військовослужбовцям, дітям родин військовослужбовців чи тих, хто загинув захищаючи Україну

Про це повідомляє Український католицький університет.

Тарас Бобанич – військовослужбовець, громадський діяч, був командиром 2-го окремого батальйону ДУК ПС. Герой України загинув 8 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання на Ізюмському напрямку. Він прикривав відхід своїх побратимів, які потрапили під танковий обстріл. Героєві було 33 роки.

17 січня родина Тараса спільно з п’ятим президентом України відвідали Український католицький університет, зустрілися з ректором Тарасом Добком, віцепрезидентом УКУ о. Богданом Прахом та проректорами Наталкою Климовською, Любомиром Тарновським, а також керівником відділу розвитку Андрієм Курочкою, аби задекларувати заснування річної стипендії на честь Героя Тараса Бобанича.  

 "Я хочу привітати ініціативу, яку запропонували батьки Тараса та підтримав наш Фонд спільно з УКУ, аби увіковічити памʼяті Тараса “Хаммера”, командира батальйону “Правого Сектору”. Інвестиція в освіту – це інвестиція в майбутнє. Україна має фантастичне європейське та євроатлантичне майбутнє. Коли під час війни ми інвестуємо в освіту, це означає, що ми точно віримо в перемогу. А перемога для нас буде тоді, коли Україна стане членом НАТО та Європейського союзу" - зазначив Петро Порошенко, пʼятий президент України та засновник Фонду Порошенка під час візиту до УКУ.

Тетяна Бобанич, мати Героя під час зустрічі в УКУ поділилася: "Тарас дуже любив навчатися. Він цікавився гуманітарними науками, юриспруденцією. Ми хотіли б, щоб молода людина, яка буде отримувати стипендію імені Тараса, теж цікавилася історією України, була патріотом, вільнолюбною людиною. Я думаю, що Тарас би радів цій стипендії".

Марія Свистун, сестра Тараса Бобанича розповіла про те, як зʼявилася ідея надання стипендії: "Ця думка до мене прийшла, коли я була на кладовищі, біля могили Тараса. Я подумала, що було б гарно увіковічити памʼять про нього за допомогою стипендії в УКУ. В оточенні Тараса були свідомі, демократичні, вільні люди, які ніколи не боялися висловлювати свою думку, погляди. Серед побратимів Тараса було й багато людей зі спільноти Українського католицького університету. Це про памʼять. Важливо, щоб студенти знали своїх героїв, мали на кого рівнятися".

Президент УКУ, митрополит Філадельфійський, владика Борис Ґудзяк звернувся до батьків полеглого Героя онлайн: "Я хочу вас запевнити, ми щодня молимося за наших захисників, за полеглих, за вдів і сиріт. Щодня працюємо, щоб підтримка України збільшувалася. Політики опираються на своїх виборців. І ми робимо все, щоб ці виборці знали про наших воїнів, про вашого сина. Для нашого університету велика честь мати стипендію імені Героя України Тараса Бобанича. Дякую вам, родині, за цю ініціативу. Дякуємо Вам, Петре Олексійовичу, за значний даток".  

Наталя Климовська, проректорка з комунікацій та розвитку наголосила на важливості позитивного прикладу для студентів: "Батьки Тараса розповідали, що у його житті багато було хороших прикладів: прадідусь, дідусь. Ми вдячні нашим Героям, які захищають небо, які борються за Україну. На їхніх прикладах прагнемо виховувати нове покоління. Тому, засновуючи стипендії з іменами наших героїв, ми вшановуємо їхню памʼять, вчимо їхню історію".  

Нагадаємо, що Тарас Бобанич був активним учасником  Революції Гідності. У кінці листопада 2013 року він долучився до лав "Правого сектору". З 2014 року воював проти окупантів у складі ДУК "Правий сектор". Брав участь у бойових діях в складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС. У 2019 році став заступником командира ДУК ПС з питань діяльності резервних підрозділів. А у 2020 році був обраний членом Проводу Національно-Визвольного Руху "Правий сектор". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тарас Бобанич очолив 2-й окремий батальйон ДУК ПС.

"За всі втрати, які понесли українці, за оцей конфлікт, за цю війну, за страждання матерів, дружин, близьких, за плач дітей, виправдання може бути тільки одне – тотальна перемога", – казав друг Хаммер

Прощання з Героєм відбулося 13 квітня у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла. Провести в останній путь побратима і друга прийшли десятки людей, військові капелани. У серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" — посмертно. У листопаді у Львові відкрили вулицю імені Тараса Бобанича, яка сполучає вулиці Личаківську та Лисенка. 

  • 18 листопада заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький заявив, що стипендії для студентів, які навчаються за кордоном, будуть скасовані. Натомість для студентів, що навчаються в Україні стипендіальне забезпечення буде збільшено.
Україна
Петро Порошенко
Війна з Росією
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