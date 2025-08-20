Вакарчук, Магучіх, Зінкевич: Зеленський вручив держнагороди "Національна легенда України"

Про це він повідомив у telegram.

"Україна – це країна неймовірних людей. Розумних, сильних, талановитих. Справжніх легенд. Із різних сфер і поколінь. Але їх об’єднує головне: вони надихають, прославляють нашу державу у світі й творять історію вже сьогодні", – наголосив президент.

Державну нагороду "Національна легенда України" отримали:

Святослав Вакарчук — співак, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи";

Володимир Горбулін — перший віцепрезидент НАН України, Герой України;

Серж Лифар — артист балету, балетмейстер (посмертно);

Ярослава Магучіх — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка;

Людмила Монастирська — оперна співачка;

Анатолій Криволап — художник;

Андрій Сем'янків — капітан медичної служби, письменник;

Джеймс Темертей — меценат;

Василь Зінкевич — співак, народний артист України, Герой України.

Також відзнаку вручили тим українцям, "чиї імена ми не можемо назвати, але саме завдяки кому ворог відчуває українську силу й стала можливою операція "Павутина".

"Пишаємося, що в нас є такі люди. Наша спільна гордість і доказ того, що сила України – в людях", – підкреслив Зеленський.