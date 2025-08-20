Вакарчук, Магучіх, Зінкевич: Зеленський вручив держнагороди "Національна легенда України"
Президент Володимир Зеленський 20 серпня вручив відзнаки "Національна легенда України" девʼятьом українцям, а також дотичним людям до спецоперації СБУ Павутина
Про це він повідомив у telegram.
"Україна – це країна неймовірних людей. Розумних, сильних, талановитих. Справжніх легенд. Із різних сфер і поколінь. Але їх об’єднує головне: вони надихають, прославляють нашу державу у світі й творять історію вже сьогодні", – наголосив президент.
Державну нагороду "Національна легенда України" отримали:
- Святослав Вакарчук — співак, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи";
- Володимир Горбулін — перший віцепрезидент НАН України, Герой України;
- Серж Лифар — артист балету, балетмейстер (посмертно);
- Ярослава Магучіх — легкоатлетка, олімпійська чемпіонка;
- Людмила Монастирська — оперна співачка;
- Анатолій Криволап — художник;
- Андрій Сем'янків — капітан медичної служби, письменник;
- Джеймс Темертей — меценат;
- Василь Зінкевич — співак, народний артист України, Герой України.
Також відзнаку вручили тим українцям, "чиї імена ми не можемо назвати, але саме завдяки кому ворог відчуває українську силу й стала можливою операція "Павутина".
"Пишаємося, що в нас є такі люди. Наша спільна гордість і доказ того, що сила України – в людях", – підкреслив Зеленський.
- Торік Володимир Зеленський також вручав відзнаку президента "Національна легенда України": серед нагороджених - спортсмени Ольга Харлан та Олександр Усик, співачка Ніна Матвієнко та американський бізнесмен Говард Баффет.
