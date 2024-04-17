"Вдячний за швидку реакцію": Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 квітня, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої генсек підтвердив скликання Ради Україна - НАТО
Про це він повідомив у Telegram.
"Генсек Альянсу підтвердив скликання на запит України позачергового засідання Ради Україна – НАТО. Воно відбудеться 19 квітня на рівні міністрів оборони. Вдячний Єнсу Столтенбергу та партнерам за швидку реакцію. Україна потребує негайних кроків для посилення протиповітряного захисту", - написав президент.
Зеленський розповів Столтенбергу про ранковий удар росіян по Чернігову, а також про наслідки для енергетики України від терору ворога.
Водночас співрозмовники обговорили виконання ініціатив щодо постачання зброї для України.
- 16 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо "захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет".
- 17 квітня Єнс Столтенберг повідомив, що засідання Ради Україна - НАТО відбудеться у п’ятницю, 19 квітня з участю президента України Володимира Зеленського.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.34 Купівля 39.34Продаж 39.85
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.73
- Актуальне
- Важливе