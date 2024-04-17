Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Вдячний за швидку реакцію": Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом

"Вдячний за швидку реакцію": Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом

17 квітня, 2024 середа
19:06
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 17 квітня, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої генсек підтвердив скликання Ради Україна - НАТО

Про це він повідомив у Telegram. 

"Генсек Альянсу підтвердив скликання на запит України позачергового засідання Ради Україна – НАТО. Воно відбудеться 19 квітня на рівні міністрів оборони. Вдячний Єнсу Столтенбергу та партнерам за швидку реакцію. Україна потребує негайних кроків для посилення протиповітряного захисту", - написав президент. 

Зеленський розповів Столтенбергу про ранковий удар росіян по Чернігову, а також про наслідки для енергетики України від терору ворога. 

Водночас співрозмовники обговорили виконання ініціатив щодо постачання зброї для України. 

  • 16 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо "захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет".
  • 17 квітня Єнс Столтенберг повідомив, що засідання Ради Україна - НАТО відбудеться у п’ятницю, 19 квітня з участю президента України Володимира Зеленського.
Теги:
Світ
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
Читайте також:
Міколас Алекна
15 квітня, 2024 понедiлок
Литовець Алекна побив найстаріший світовий рекорд у легкій атлетиці
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
14 квітня, 2024 неділя
Кажуть, що корупція та гроші західної допомоги зробили Зеленського мільярдером (спойлер - це неправда), - розслідування Neue Zürcher Zeitung
світ, міжнародний огляд
Автор Андріана Стахів
15 квітня, 2024 понедiлок
Для українських біженців у Європі може розпочатися гонка на виживання, поки Росія продовжує руйнувати енергосистему України. Акценти світових ЗМІ 15 квітня
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.34
    Купівля 39.34
    Продаж 39.85
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
17 квітня
19:45
Оновлено
Удар по Чернігову 17.04.24
РФ запустила по Україні ракети: в Чернігові є загиблі та поранені. Оголошено День жалоби
19:35
людиноподібний робот
Boston Dynamics презентувала повністю електричного робота-гуманоїда Atlas
19:33
BAE Systems
В Уельсі на найбільшому оборонному заводі Великої Британії стався вибух
19:16
Ірпінь
Азербайджан допоможе Україні з відновленням Ірпеня
18:54
Джо Байден
Байден у статті для WSJ назвав Китай, Іран і Північну Корею друзями Путіна
18:46
Майк Джонсон
Джонсон винесе на голосування законопроєкт, який включає допомогу Україні, 20 квітня
18:43
Ексклюзив
ЗСУ
"Буде призначене нове керівництво у всіх ланках": в ОСУВ "Таврія" прокоментували реорганізацію 67-ї бригади ЗСУ
18:31
Петр Фіала
Чехія може передати Україні 1,5 млн снарядів упродовж року, - Фіала
18:16
Збірна України U19
Євро-2024 U19: збірна України дізналась суперників на ЧЄ з футболу
18:03
OPINION
Лана Зеркаль
Україну від майбутніх блекаутів врятує мала генерація
17:56
Оновлено
На фото: 7-річний харківʼянин у Тернополі
У бібліотеці Тернополя пояснили заставу за книжки для 7-річного переселенця
17:51
Роберт Фіцо
Прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що Росія ніколи не поверне Україні Крим, Донецьк і Луганськ
17:50
путін
Україна могла атакувати ядерне озброєння РФ, в указі Путіна - це "червона лінія", - Newsweek
17:48
Єнс Столтенберг
Країни НАТО мають достатньо ППО, аби надати частину систем Україні, - Столтенберг
17:47
Ексклюзив
гіперзвукова крилата ракета "Циркон"
Удар по авіабазі РФ у Джанкої: експерт Катков розповів, чи могли там бути ракети "Циркон"
17:41
Пресреліз
Оксана Обідченко
"Незламний учитель": педагогиня з Волновахи стала лавреаткою премії "Ранкові зорі"
17:39
У Києві автівка в'їхала в зупинку: поранено військовослужбовицю
17:31
Динамо
УПЛ: "Динамо" обіграло "Минай" і впритул наблизилось до "Шахтаря"
17:28
Збір на підготовку автомобілів до військової служби
17:26
Єнс Столтенберг
Альянс скликає засідання Ради Україна - НАТО 19 квітня, - Столтенберг
17:08
Дмитро Капранов
Стала відома причина смерті Дмитра Капранова
16:59
ЗСУ
РФ вигадала фейк про канадських найманців у ЗСУ: до чого тут Удмуртська Республіка
16:56
Німеччина уряд
Німеччина звернулась до партнерів щодо пошуку додаткових систем ППО для України
16:54
На фото: Юлія Навальна на обкладинці TIME
Навальна, Єрмак та Кайлі Міноуг потрапили до 100 найвпливовіших людей TIME
16:49
Ексклюзив
Грузія
Війна в Україні та Грузії завершиться лише тоді, коли Росія перестане існувати, - політолог Васадзе щодо протестів проти закону про "іноагентів"
16:45
Росіяни на ТОТ нагородили колаборантів, які допомагали у псевдовиборах президента РФ, - Спротив
16:44
діти, злочини росії
З окупованої частини Херсонщини виїхали дві родини з дітьми
16:40
зерно поле пшениця
Мінагрополітики оприлюднило прогноз цьогорічного врожаю: буде на 8 млн тонн меншим, ніж торік
16:31
Джордж Камбосос
Суперник Ломаченка перед боєм з українцем похизувався своїм російським тренером
16:24
Огляд
Хорватія
Проросійський президент Хорватії може стати прем’єром і мати всю владу: чим це загрожує Україні. Пояснюємо
16:22
Apple iPhone 15
Apple розглядає можливість будівництва виробничих потужностей в Іноднезії
16:22
В’ячеслав Богуслаєв
Експрезиденту АТ "Мотор Січ" Богуслаєву та його спільнику продовжили арешт
16:14
На фото: Джоан Роулінг
Роулінг звинуватили у запереченні Голокосту, письменниця відреагувала
16:08
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Ганна Маляр і мобілізація. Чому це лише поглиблює розкол між владою та армією?
16:02
Нагірний Карабах
Російські "миротворці" почали виходити із Нагірного Карабаху
15:43
Австралія
РФ заборонила в'їзд у країну 235 депутатам Австралії у відповідь на "політично вмотивовані санкції" проти росіян
15:41
Оновлено
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії заявила, що ветуватиме закон про "іноагентів", схвалений парламентом
15:19
На фото: Інна та Тимур Мірошниченки
Стануть батьками вчетверте: родина ведучого Мірошниченка подала документи на всиновлення другої дитини
15:08
Оновлено
СБУ Москва ФСБ
ФСБ заявила про затримання нібито другого підозрюваного у справі підриву зрадника Прозорова
14:42
Ексклюзив
Віталій Портников і режисер Алекс Гарленд
Режисер “Повстання Штатів”: Жодна країна не застрахована від жахливих подій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV