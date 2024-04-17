"Вдячний за швидку реакцію": Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом

Про це він повідомив у Telegram.

"Генсек Альянсу підтвердив скликання на запит України позачергового засідання Ради Україна – НАТО. Воно відбудеться 19 квітня на рівні міністрів оборони. Вдячний Єнсу Столтенбергу та партнерам за швидку реакцію. Україна потребує негайних кроків для посилення протиповітряного захисту", - написав президент.

Зеленський розповів Столтенбергу про ранковий удар росіян по Чернігову, а також про наслідки для енергетики України від терору ворога.

Водночас співрозмовники обговорили виконання ініціатив щодо постачання зброї для України.