Верещук розповіла, над чим працюватиме в ОП
У вівторок, 10 вересня, Ірина Верещук відзвітувала про свій перший офіційний робочий день в ОП
Про це Ірина Верещук написала у Telegram.
За словами Верещук, під час роботи в Офісі президента у неї є 5 пріоритетів: ВПО; ветерани та члени їхніх сімей; діти; полонені, зниклі безвісти, родини загиблих; охорона здоровʼя.
"Дуже розраховую на підтримку народних депутатів та уряду. Буду вдячна за допомогу від громадських організацій, волонтерів і міжнародних гуманітарних організацій. Гуманітарна координаційна мережа, яку ми з вами створили за останні два роки, працюватиме далі", - йдеться у заяві заступниці керівника ОП Ірини Верещук.
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