Верещук розповіла, над чим працюватиме в ОП

Про це Ірина Верещук написала у Telegram.

За словами Верещук, під час роботи в Офісі президента у неї є 5 пріоритетів: ВПО; ветерани та члени їхніх сімей; діти; полонені, зниклі безвісти, родини загиблих; охорона здоровʼя.

"Дуже розраховую на підтримку народних депутатів та уряду. Буду вдячна за допомогу від громадських організацій, волонтерів і міжнародних гуманітарних організацій. Гуманітарна координаційна мережа, яку ми з вами створили за останні два роки, працюватиме далі", - йдеться у заяві заступниці керівника ОП Ірини Верещук.