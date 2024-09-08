Зеленський призначив Верещук і Микиту заступниками керівника ОП, Литвина та Камишіна - радниками президента
Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення в Офісі президента ексурядовців Ірини Верещук, Віктора Микити, Дмитра Литвина й Олександра Камишіна
Про це повідомляє пресслужба президента.
Указом №619/2024 Зеленський звільнив Микиту Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою і призначив його заступником керівника Офісу президента України (№620/2024).
Також президент підписав указ №621/2024 про призначення Ірини Верещук заступником керівника Офісу президента України.
Читайте також: "Щиро раджу не шукати логіки": нардеп Железняк про зміни в українському уряді
Зеленський призначив двох радників президента, зокрема Дмитра Литвина радником з питань комунікації (№622/2024) та ексголову Мінстратегпрому Олександра Камишіна - радником зі стратегічних питань (№623/2024).
- У середу, 4 вересня, відбулося засідання фракції "Слуга Народу", за результатами якого було напрацьовано кадрові ротації в уряді. Згодом до Верховної Ради надійшли подання щодо призначення нових міністрів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.37
- EUR Купівля 45.31Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе