Зеленський призначив Верещук і Микиту заступниками керівника ОП, Литвина та Камишіна - радниками президента

Про це повідомляє пресслужба президента.

Указом №619/2024 Зеленський звільнив Микиту Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою і призначив його заступником керівника Офісу президента України (№620/2024).

Також президент підписав указ №621/2024 про призначення Ірини Верещук заступником керівника Офісу президента України.

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Зеленський призначив двох радників президента, зокрема Дмитра Литвина радником з питань комунікації (№622/2024) та ексголову Мінстратегпрому Олександра Камишіна - радником зі стратегічних питань (№623/2024).