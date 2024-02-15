Від 7 морозу до 12 тепла: Наталка Діденко попередила про температурні контрасти 16 лютого
У п’ятницю, 16 лютого, в Україні очікуються температурні контрасти: найближчої ночі на Луганщині прогнозують до -7 °C, а на Закарпатті вдень до +10…+12 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Власне, найтепліше в Україні 16 лютого буде у західних областях: +7…+12 °C.
Найхолодніше вдень буде на сході: 0…-3 °C.
У центральних областях: на Полтавщині та Черкащині вдень -1…+3 °C, у Дніпрі з районами близько 0 °C. Тепілше буде у Кропивницькому з районами та на Вінниччині: +3…+6 °C.
У північних областях протягом дня очікується -2…+3 °C.
У південній частині стовпчики термометрів піднімуться до +4…+9 °C.
Вітер в Україні очікується східного та південно-східного напрямків, помірний, на сході - рвучкий.
У п'ятницю по всій території країни буде переважно сонячна погода, у західних областях України, на решті території - хмарно.
Що стосується опадів 16 лютого, на Сумщині, Харківщині, Черкащині та Полтавщині - мокрий сніг.
Погода у Києві
У столиці у п’ятницю вночі очікується 0…+2 °C, вдень +2…+4 °C. Хмарно, без серйозних опадів.
"Найближчим часом в Україні денна температура повітря не опускатиметься нижче нуля, лише "плюси", хіба на сході якийсь малюк-"мінус" вирветься тимчасово від мамкиної атмосферної спідниці. Проте, все ж температурний режим буде досить комфортним, лютих морозів не видно", - написала Наталка Діденко.
Фото: Наталка Діденко
- У вівторок, 13 лютого, у Києві зафіксували рекорд середньодобової температури повітря: вона виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і була вищою за кліматичну норму на 9,4°С
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