Від 7 морозу до 12 тепла: Наталка Діденко попередила про температурні контрасти 16 лютого

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Власне, найтепліше в Україні 16 лютого буде у західних областях: +7…+12 °C.

Найхолодніше вдень буде на сході: 0…-3 °C.

У центральних областях: на Полтавщині та Черкащині вдень -1…+3 °C, у Дніпрі з районами близько 0 °C. Тепілше буде у Кропивницькому з районами та на Вінниччині: +3…+6 °C.

У північних областях протягом дня очікується -2…+3 °C.

У південній частині стовпчики термометрів піднімуться до +4…+9 °C.

Вітер в Україні очікується східного та південно-східного напрямків, помірний, на сході - рвучкий.

У п'ятницю по всій території країни буде переважно сонячна погода, у західних областях України, на решті території - хмарно.

Що стосується опадів 16 лютого, на Сумщині, Харківщині, Черкащині та Полтавщині - мокрий сніг.

Погода у Києві

У столиці у п’ятницю вночі очікується 0…+2 °C, вдень +2…+4 °C. Хмарно, без серйозних опадів.

"Найближчим часом в Україні денна температура повітря не опускатиметься нижче нуля, лише "плюси", хіба на сході якийсь малюк-"мінус" вирветься тимчасово від мамкиної атмосферної спідниці. Проте, все ж температурний режим буде досить комфортним, лютих морозів не видно", - написала Наталка Діденко.

Фото: Наталка Діденко