Від "Ніколи знову" до "Пам’ятаємо, перемагаємо": активістка Попович про еволюцію слоганів Дня пам'яті

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Мені здається, що це надзвичайно важливо, продовжити зусилля, які стартували свого часу у 2014-2015 роках, коли буквально разом з символікою червоного маку - георгіївські стрічки були. Дуже багато символів було, ми відповідно вводили нові символи - червоного маку, змінювали назву від Великої Вітчизняної до Другої світової. У такий спосіб дуже чітко усвідомлювали цю правдиву історію втрат, які зазнала українська земля, сприйняття війни як величезної трагедії", - пояснила громадська активістка.

Попович нагадала, що саме у 2015 році вперше в Україні відбулися офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової війни в Європі.

"Разом з тим майже 9 років тому, у 2015 році було зрозуміло, що такий слоган - "Ніколи знову" - перестав бути актуальним, тому що тоді вже тривала перша фраза російсько-української війни. Історія повторилася, тепер Росія вже здійснює цей російський фашизм супроти України. Відповідно був введений новий слоган: "Пам'ятаємо, перемагаємо". Я вважаю, що він продовжує бути дуже актуальним, як символ для українців сьогодні, тому що наша сила в пам'яті, наша сила в пам'яті про нашу справжню історію, про те, що українці вже втратили 6 млн українців у попередній, Другій світовій війні в різних арміях і серед цивільного населення. На жаль, ці страшні втрати, які ми несемо сьогодні - це теж, тому що ми опираємося поневоленню з боку величезної авторитарної країни, яка тортурує нас. Тому очевидно, що і впровадження маку, поширення його, пояснення дітям, майбутнім поколінням цієї історії це надзвичайно важливо", - підсумувала засновниця консалтингової групи One Philosophy.