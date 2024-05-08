Від "Ніколи знову" до "Пам’ятаємо, перемагаємо": активістка Попович про еволюцію слоганів Дня пам'яті
Міжнародна експертка з комунікацій та громадська активістка, засновниця консалтингової групи One Philosophy Наталія Попович розповіла про важливість символіки червоного маку та нового сприйняття історії
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Мені здається, що це надзвичайно важливо, продовжити зусилля, які стартували свого часу у 2014-2015 роках, коли буквально разом з символікою червоного маку - георгіївські стрічки були. Дуже багато символів було, ми відповідно вводили нові символи - червоного маку, змінювали назву від Великої Вітчизняної до Другої світової. У такий спосіб дуже чітко усвідомлювали цю правдиву історію втрат, які зазнала українська земля, сприйняття війни як величезної трагедії", - пояснила громадська активістка.
Попович нагадала, що саме у 2015 році вперше в Україні відбулися офіційні заходи з нагоди завершення Другої світової війни в Європі.
"Разом з тим майже 9 років тому, у 2015 році було зрозуміло, що такий слоган - "Ніколи знову" - перестав бути актуальним, тому що тоді вже тривала перша фраза російсько-української війни. Історія повторилася, тепер Росія вже здійснює цей російський фашизм супроти України. Відповідно був введений новий слоган: "Пам'ятаємо, перемагаємо". Я вважаю, що він продовжує бути дуже актуальним, як символ для українців сьогодні, тому що наша сила в пам'яті, наша сила в пам'яті про нашу справжню історію, про те, що українці вже втратили 6 млн українців у попередній, Другій світовій війні в різних арміях і серед цивільного населення. На жаль, ці страшні втрати, які ми несемо сьогодні - це теж, тому що ми опираємося поневоленню з боку величезної авторитарної країни, яка тортурує нас. Тому очевидно, що і впровадження маку, поширення його, пояснення дітям, майбутнім поколінням цієї історії це надзвичайно важливо", - підсумувала засновниця консалтингової групи One Philosophy.
- Нагадаємо, в Україні вперше відзначають єдину дату - День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Друга світова війна, що тривала з 1939 до 1945 рік, велася на багатьох фронтах у різних куточках світу.
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