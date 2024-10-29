Від початку року в Україні виявили майже пів тисячі випадків поширення реклами недержавною мовою

Про це повідомив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

“Держпродспоживслужба України підбила підсумки моніторингу рекламної діяльності за 9 місяців 2024 року. За цей період фахівці дослідили понад 15,2 тисячі рекламоносіїв та виявили низку порушень, що свідчать про необхідність подальшого посилення нагляду за рекламним ринком”, – зазначив Крейтор.

Так, виявили 1975 порушень у сфері реклами, що стосуються недобросовісного контенту, мовного законодавства та інших аспектів. У Держпродспоживслужбі зазначили, що особливо багато порушень зафіксовано на Харківщині та в Києві.

Зокрема, зафіксували 469 випадків розповсюдження реклами з порушеннями мовного законодавства, зокрема із використанням мови держави-агресора. Сума штрафних санкцій за ці порушення склала 1,1 млн грн. Найбільше порушень було зафіксовано у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Херсонських областях.

Крім того, фахівці виявили 213 порушень у рекламі лікарських засобів, методів профілактики та лікування. Найбільш розповсюджені порушення – відсутність попереджень про шкідливість самолікування та залучення до реклами людей, що видають себе за лікарів. За цими випадками накладено штрафів на загальну суму 582,3 тис. грн.