"Реклама недержавною мовою має бути демонтована": Кремінь закликав владу Києва, Одещини та Харківщини перевірити вивіски підприємств

Про це він написав у Facebook.

Зазначається, що від початку 2024 року в Україні зафіксували уже 235 звернень (14% від загальної кількості) щодо порушення 28 статті мовного закону (мова вивісок, оголошень тощо). Причому в деяких закладах фіксують повторні порушення.

"Переважна більшість порушень у сфері інформації для загального ознайомлення стосується ТОВів та ФОПів. Це – туристичні фірми, агенції нерухомості, аптеки, стоматологічні кабінети тощо. Деякі суб’єкти господарювання свідомо продовжують ігнорувати норми мовного законодавства, тому вже маємо два повторних", – розповів Кремінь.

За його даними, найбільша кількість звернень щодо порушення мовних прав громадян України у сфері інформації для загального ознайомлення надійшла з Києва (89), Одеської (75) та Харківської областей (18).

Він звернувся до влади цих регіонів і закликав розпочати перевірку вивісок недержавною мовою.

"Таблички, зовнішня реклама, виконані недержавною, мають бути демонтовані. Закликаємо громадян України повідомляти про порушення, адже захист мови – наша спільна справа!" – додав Кремінь.

Омбудсмен заявив, що уже виніс 20 попереджень та наклав 18 штрафів за порушення 28 статті мовного закону.

Кремінь також наголосив, що дотримання Закону про державну мову в населених пунктах та контроль цього процесу – прямий обов’язок місцевої влади.

Довідка: відповідно до 28 статті, оголошення, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація подається державною мовою із можливістю дублювання іншими мовами за потреби.