"Реклама недержавною мовою має бути демонтована": Кремінь закликав владу Києва, Одещини та Харківщини перевірити вивіски підприємств
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що найбільше табличок та вивісок недержавною мовою мають заклади у Києві, Одеській та Харківській областях
Про це він написав у Facebook.
Зазначається, що від початку 2024 року в Україні зафіксували уже 235 звернень (14% від загальної кількості) щодо порушення 28 статті мовного закону (мова вивісок, оголошень тощо). Причому в деяких закладах фіксують повторні порушення.
"Переважна більшість порушень у сфері інформації для загального ознайомлення стосується ТОВів та ФОПів. Це – туристичні фірми, агенції нерухомості, аптеки, стоматологічні кабінети тощо. Деякі суб’єкти господарювання свідомо продовжують ігнорувати норми мовного законодавства, тому вже маємо два повторних", – розповів Кремінь.
За його даними, найбільша кількість звернень щодо порушення мовних прав громадян України у сфері інформації для загального ознайомлення надійшла з Києва (89), Одеської (75) та Харківської областей (18).
Він звернувся до влади цих регіонів і закликав розпочати перевірку вивісок недержавною мовою.
"Таблички, зовнішня реклама, виконані недержавною, мають бути демонтовані. Закликаємо громадян України повідомляти про порушення, адже захист мови – наша спільна справа!" – додав Кремінь.
Омбудсмен заявив, що уже виніс 20 попереджень та наклав 18 штрафів за порушення 28 статті мовного закону.
Кремінь також наголосив, що дотримання Закону про державну мову в населених пунктах та контроль цього процесу – прямий обов’язок місцевої влади.
Довідка: відповідно до 28 статті, оголошення, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація подається державною мовою із можливістю дублювання іншими мовами за потреби.
- У вересні повідомлялося, що з початку року на порушення норми закону, яка регламентує використання державної мови в мережі інтернет, поскаржилися 421 раз. Це майже на 50% менше, ніж за цей період у 2023 році.
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