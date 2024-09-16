З початку року на порушення мовного закону в інтернеті поскаржилися 421 раз: це вдвічі менше, ніж торік
З початку 2024 року на порушення норми закону, яка регламентує використання державної мови в мережі інтернет, поскаржилися 421 раз. Це майже на 50% менше, ніж за цей період у 2023 році
Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
Зокрема, він нагадав, що інтернет-представництва (в тому числі вебсайти й сторінки в соціальних мережах) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної й комунальної форм власності, медіа, зареєстровані в Україні, а також суб’єкти господарювання, що реалізують товари й послуги в Україні та зареєстровані в Україні, мають бути державною мовою. Також можуть існувати версії іншими мовами. Водночас із 16 липня 2022 року версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні.
Кремінь зазначив, що величезна кількість інтернет-ресурсів за останні два роки створили сторінки українською мовою.
"Але, на жаль, є й такі, що цього досі не зробили або з якихось міркувань тримають стартову сторінку іноземною мовою. Тому в 2024 році за скаргами громадян було розпочато 161 захід державного контролю стосовно суб’єктів господарювання, які вдалось встановити. Більшість інтернет-ресурсів на момент проведення заходів державного контролю усунули порушення мовного закону", - поінформував Кремінь.
За словами мовного омбудсмена, станом на 10 вересня 2024 року вже винесено 49 попереджень та накладено 16 штрафів за порушення 27-ї статті (за відсутність українськомовної версії сайту або за завантаження сайту за замовчуванням недержавною мовою).
Кремінь наголосив, що Офіс уповноваженого перевіряє кожну скаргу на порушення мовного закону в інтернеті й у разі підтвердження фактів штрафує порушників.
- У лютому 2024 року Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповідав, що у 2022-2024 роках наклав 34 штрафи за порушення мовного законодавства, порушники сплатили 125,8 тис. грн.
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