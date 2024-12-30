"Видимість 200-500 м": у КМВА попередили про туман у столиці
У понеділок, 30 грудня, Київська міська військова адміністрація повідомила про погіршення видимості у столиці через туман. Водіям радять бути обережними на дорозі
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби, в столиці очікується туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.
Також оголошено жовтий рівень небезпечності.
Водіїв закликають бути уважними та обережними, оскільки погодні умови можуть ускладнити рух транспорту на деяких ділянках доріг.
- У суботу, 28 грудня, на американські штати Техас і Міссісіпі обрушилися кілька торнадо, унаслідок чого щонайменше 2 людини загинули і ще 6 дістали поранення.
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