Відключення світла 2 грудня розпочнуться о 07:00
У понеділок, 2 грудня, погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів заплановані із 07:00 до 22:00. Також передбачається застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу
Про це повідомляє Укренерго.
Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів:
07:00 – 08:00 – одна черга відключень;
08:00 – 10:00 – дві черги відключень;
10:00 – 11:00 – одна черга відключень;
11:00 – 19:00 – дві черги відключень;
19:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу
Застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу триватиме із 06:00 –до 22:00.
В Укренерго нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в компанії.
В Укренерго також зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком", - додали в Укренерго.
- Зранку 28 листопада Росія підняла в повітря Ту-95МС і здійснила масований ракетний удар по Україні, у кількох областях пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, є поранені.
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