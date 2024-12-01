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Відключення світла 2 грудня розпочнуться о 07:00

Катерина Ганжа
1 грудня, 2024 неділя
20:16
Суспільство світло

У понеділок, 2 грудня, погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів заплановані із 07:00 до 22:00. Також передбачається застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу

Зміст

Про це повідомляє Укренерго. 

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів: 

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 10:00 – дві черги відключень;

10:00 – 11:00 – одна черга відключень;

11:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу

Застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу триватиме із 06:00 –до 22:00.

В Укренерго нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в компанії. 

В Укренерго також зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. 

"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком", - додали в Укренерго. 

  • Зранку 28 листопада Росія підняла в повітря Ту-95МС і здійснила масований ракетний удар по Україні, у кількох областях пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, є поранені.
Теги:
Новини
Україна
Енергетика
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