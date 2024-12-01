Відключення світла 2 грудня розпочнуться о 07:00

Про це повідомляє Укренерго.

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень;

08:00 – 10:00 – дві черги відключень;

10:00 – 11:00 – одна черга відключень;

11:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу

Застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу триватиме із 06:00 –до 22:00.

В Укренерго нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в компанії.

В Укренерго також зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком", - додали в Укренерго.