"Відсоток зріс": у ЗСУ розповіли, що в армії служать добровольці з 72 країн
Наразі у Збройних Силах України служать добровольці з 72 країн. Щомісяця до війська долучаються близько 600 іноземців
Про це офіцер відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський розповів hromadske.
За його словами, на початку повномасштабної війни до ЗСУ долучалися 100-150 іноземних добровольців, тоді як зараз – близько 600.
"Ми можемо сказати, що відсоток присутності інших громадян в Збройних Силах України збільшився. На це вплинуло й те, що повноцінну роботу в нас уже розпочав Центр рекрутингу іноземців", – сказав Мілевський.
Він підкреслив, що зараз до Сухопутних сил долучилися за власним бажанням понад 8 тис. іноземців. Офіцер також стверджує: близько 40% добровольців – громадяни держав Південної Америки.
Мілевський зауважує, що їхня мотивація різна, не останню роль відіграє і грошовий фактор.
"Дійсно, вони самі багато разів зізнавались у тому, що рівень заробітної плати в Збройних Силах України станом на зараз суттєво вищий, ніж у їхніх збройних силах. Але це також люди з військовим досвідом, і так вони хочуть продовжити те, чим вони займались у своїх країнах, і вдосконалювати цей досвід тут. Ну і звісно, отримувати за це достойну заробітну плату”, – додав він.
- Раніше Кабінет міністрів створив Міжвідомчу групу для вдосконалення процесу рекрутингу іноземців до Сил оборони України шляхом оновлення Міжвідомчої робочої групи.
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