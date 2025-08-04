"Відсоток зріс": у ЗСУ розповіли, що в армії служать добровольці з 72 країн

Про це офіцер відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський розповів hromadske.

За його словами, на початку повномасштабної війни до ЗСУ долучалися 100-150 іноземних добровольців, тоді як зараз – близько 600.

"Ми можемо сказати, що відсоток присутності інших громадян в Збройних Силах України збільшився. На це вплинуло й те, що повноцінну роботу в нас уже розпочав Центр рекрутингу іноземців", – сказав Мілевський.

Він підкреслив, що зараз до Сухопутних сил долучилися за власним бажанням понад 8 тис. іноземців. Офіцер також стверджує: близько 40% добровольців – громадяни держав Південної Америки.

Мілевський зауважує, що їхня мотивація різна, не останню роль відіграє і грошовий фактор.

"Дійсно, вони самі багато разів зізнавались у тому, що рівень заробітної плати в Збройних Силах України станом на зараз суттєво вищий, ніж у їхніх збройних силах. Але це також люди з військовим досвідом, і так вони хочуть продовжити те, чим вони займались у своїх країнах, і вдосконалювати цей досвід тут. Ну і звісно, отримувати за це достойну заробітну плату”, – додав він.