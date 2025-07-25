Виїзд з України юнакам до 25 років: Веніславський спрогнозував, чи може влада дозволити

Про це член оборонного комітету ВР Федір Веніславський сказав в інтерв'ю УНІАН.

Він підтвердив, що в парламенті дійсно обговорюють можливість дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 24 років, але це питання, на думку Веніславського, залишається дуже складним. Воно має як психологічні, так і правові наслідки, зокрема пов’язані з рівністю громадян перед Конституцією. Держава не може дозволити виїзд одній категорії військовозобов’язаних, залишаючи іншу без права виїзду, адже це може порушувати принцип рівності.

"Тому ми зараз працюємо над тим, щоб мінімізувати питання щодо конституційності таких ініціатив", - сказав політик.

За його словами, є розуміння, що проблема потребує вирішення, адже наразі молоді чоловіки, які виїжджають з країни в 17 років (наприклад, на навчання), після досягнення 18-річного віку не зможуть повернутись на навчання за кордон, оскільки виїзд їм буде заборонено.

"Це створює потенційні загрози для майбутнього України, оскільки молоде покоління осідає за кордоном і не повертається в Україну", - зазначив нардеп.