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Вільні та незалежні медіа ведуть Україну шляхом до ЄС та НАТО, - посол США

Ярослава Наумова
19 вересня, 2024 четвер
13:59
Суспільство на фото: Бріджит Брінк

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк виступила на відкритті сьомої конференції National Media Talk, яка проходить 19-20 вересня в Києві, і наголосила на критичній ролі незалежних ЗМІ для демократії в Україні, особливо в умовах війни

Зміст

Про це передає "Еспресо".

У своїй промові Бріджит Брінк зазначила, що Україна піднялася на 61 місце у світовому рейтингу свободи преси в 2024 році, покращивши свій показник з 79-го місця у 2023 році. Вона також нагадала, що з початку повномасштабного вторгнення Росії 17 журналістів загинули під час виконання професійних обов'язків, ще понад 70 журналістів втратили життя, воюючи на фронті. США надають підтримку українським ЗМІ через різні програми, включаючи USAID та посольський фонд розвитку медіа.

Пані посол підкреслила важливість суспільного мовника "Суспільне" та необхідність його належного фінансування. Вона також наголосила на неприпустимості переслідування та залякування журналістів.

"Вільні та незалежні ЗМІ є і повинні залишатися основоположним принципом, який веде вас шляхом до ЄС та НАТО", - підсумувала Бріджит Брінк.

Конференція National Media Talk зібрала представників уряду, громадянського суспільства та ЗМІ для обговорення актуальних питань медіасфери в Україні.

Теги:
Вступ в ЄС
США
вступ до НАТО
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