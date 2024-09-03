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Головна Економіка Віртуальні картки як альтернатива пластиковим: можливості, переваги та правила вибору
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Віртуальні картки як альтернатива пластиковим: можливості, переваги та правила вибору

Анна Хотіна
3 вересня, 2024 вiвторок
16:27
Економіка

Оскільки обіг коштів у сучасному банкінгу здійснюється в основному в електронній формі, а платіжна інфраструктура в усьому світі дедалі більше пристосовується до безконтактних транзакцій, віртуальні картки часто стають повноцінною заміною звичного "пластику". Вони виконують ті самі функції, що й фізичні. Поговоримо про можливості цифрових карток, їхні види, переваги та недоліки

Зміст

Що таке віртуальна картка та як її вибрати

Віртуальна картка — це сучасний інструмент, що пропонується банками або деякими платіжними системами (наприклад, PayPal, Payoneer) і прив’язується до особистого рахунку. На відміну від звичайних карток, що мають фізичну та електронну форму, цифрові не випускаються у вигляді "пластику". Керування рахунками відбувається через інтернет-банкінг, зокрема мобільний застосунок фінустанови. 

Сьогодні цифрові картки активно використовуються для онлайн-оплат, а також для:

  • розрахунків на касі в офлайн-магазинах (за допомогою NFC);

  • здійснення та отримання грошових переказів;

  • зняття готівки в банкоматі.

Українські банки випускають гривневі та валютні цифрові картки (з рахунками в доларах чи євро). Останній варіант не підходить для розрахунків на території нашої держави, проте є вигідним для онлайн-шопінгу за кордоном, замовлення квитків, бронювання готелів тощо.

Так само як фізичні, віртуальні картки мають 16-значний номер, код CVV2 і термін дії, можуть належати до платіжної системи Visa, MasterCard або "Простір". Крім того, вони бувають дебетовими та кредитними. Якщо вам потрібна віртуальна картка з кредитним лімітом, ознайомтеся з актуальними пропозиціями банків на сайті Portmone, уважно вивчіть умови та оберіть найкращий для себе варіант.

Плюси та мінуси цифрових карток

Платіжні картки, що не мають фізичного вираження:

  • використовуються за допомогою будь-якого гаджета. Для здійснення транзакції потрібен лише доступ до інтернету. Наприклад, для зняття грошей з банкомата потрібно просканувати QR-код, скористатися безконтактним модулем NFC або здійснити операцію за номером телефона;

  • оформлюються без обов’язкового відвідування відділення фінустанови. Втім, для відкриття рахунку потрібно встановити мобільний застосунок банку і створити заявку, надавши дані паспорта та ідентифікаційний номер. Після проходження верифікації користувач побачить картку в телефоні;

  • надійно захищені від втрати та крадіжки. Навіть якщо гаджет був втрачений або вийшов з ладу, цифрову картку можна відновити через Google ID або Apple ID. Якщо ж мова йде про фізичну картку, то в разі втрати її варто обов’язково заблокувати та замовити в банку новий "пластик". А на це потрібен деякий час.

Щодо недоліків цифрових носіїв, вони були суттєвими, коли чимало терміналів на касах не оснащувалися модулем NFC, а гроші без картки можна було зняти не в усіх банкоматах. Зараз жодних проблем з оплатами чи зняттям готівки у власників віртуальних карток немає. У разі тривалої відсутності світла і нестабільної роботи мобільного інтернету обов’язково візьміть із собою готівку, незалежно від того, якою платіжною карткою ви користуєтеся — пластиковою чи електронною.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
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