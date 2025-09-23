Висока ймовірність заморозків вночі: Наталка Діденко розповіла, коли їх чекати в Україні

Про це в ефірі Еспресо сказала синоптикиня Наталка Діденко.

"Тумани, мряка, дощ і похолодання - класичні ознаки вересня. Сьогодні в більшості областей України завершальний, найтепліший день перед похолоданням. Львівщина, Волинь і Рівненщина вже відчувають зниження температури: збільшилась хмарність, можливий дощ, і температура повітря поступово знижується", - зауважила Діденко.

За словами синоптикині, на більшості території України ще зберігається тепло. На сході - справжнє літо: на Луганщині прогнозують до +29…+30 °C. Загалом по країні - +25…+29 °C, за винятком Волині, Рівненщини, Львівщини та місцями Івано-Франківщини, де вже починається зміна погоди.

"Особливо хочу звернутися до метеозалежних: сьогодні й завтра можливі загострення серцево-судинних та бронхолегеневих захворювань. Ймовірні коливання тиску, сонливість, дратівливість через різку зміну погоди", - наголосила Діденко.

Синоптикиня пояснила, що раніше на синоптичну ситуацію впливав антициклон Ольденбургія, але тепер його витісняє інший циклон, центр якого перебуватиме над Скандинавією. Між ними на короткий час втиснеться атмосферний фронт, що принесе дощі: сьогодні - на заході, а завтра - також і на півночі. Після цього він залишить територію України, антициклон із північного заходу підтисне, і встановиться типова осіння погода: багато сонця, але мало тепла.

"Отже, сьогодні - найтепліший день, а вже від завтра в більшості областей очікується +13…+17 °C. Передбачається перехід від дощів до ясного неба, що сприятиме заморозкам на ґрунті в нічні години 25–27 вересня. Раджу подбати про захист городини. Поки що заморозки прогнозуються майже по всій Україні, окрім південної частини", - резюмувала Діденко.