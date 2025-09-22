Де буде тепло, а де похолоднішає: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 23 вересня

Про це синоптикиня Наталка Діденко написала на своєму Telegram-каналі.

"Отже! Сьогодні прийшов до нас - День осіннього рівнодення! Вже ось-ось ночі довшатимуть, ми будемо скаржитися на забагато темряви, на холод, дощі, тумани, старі маршрутки, малі зарплати, великі черги вранці в метро, на голі дерева і слизькі тротуари, на політичних кумирів, на одне одного і на не такі прогнози", - наголосила синоптикиня.

За її словами, суттєвого похолодання очікувати не варто, адже "попереду багато осені, і день ще яскравий і красивий, і сонце є, і холод хоча й підбирається, проте ще ж буде жовтень".

Погода по регіонах

Завтра, 23 вересня, в більшості областей України буде тепла суха сонячна погода. Температура повітря становитиме протягом дня +24…+29°С.

Водночас на північному заході, Волині та Рівненщині температура знизиться до +19…+22°С, місцями пройдуть дощі через вплив атмосферного фронту із заходу.

Погода в Києві

У Києві очікується чудова погода із температурою повітря до +25°С без опадів.

Коли похолоднішає

Від середи, за словами Діденко, в країну поступово прийде відчутне похолодання. Після +25…+27°С прийдуть в Україну +13…+17°С.

Дощі найближчим часом поки що концентруватимуться на південному заході Європи, до України не піднімуться, тому й можливий мокрий сніг у Карпатах за попередніми прогнозами буде малоймовірним.

фото: Наталка Діденко