"Тепло і навіть дуже тепло": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 вересня

Про це вона повідомила на своєму Telegram-каналі.

За прогнозом Наталки Діденко, майже у всіх регіонах країни стовпчики термометрів сягнуть позначки +24…+27 °C.

Попри потепління вдень, ночі залишатимуться прохолодними - очікується від +11 до +14 °C.

"Антициклон - скрізь в Україні завтра без опадів, сонячно", - зауважила синоптикиня.

Погода у Києві

У Києві, у день осіннього рівнодення, прогнозується суха та ясна погода з максимальною температурою до +27 °C.

Наталка Діденко попередила, що похолодання розпочнеться із середини тижня, і порадила підготуватись до цього моменту.

"А ця фотографія хай тут побуде, як свідчення реальної київської осені - коли хор Хор БАХ під керівництвом нашої неперевершеної Наталія Хмілевська під час повітряної тривоги був змушений проводити антициклонічну репетицію на вулиці, на фоні розкішного київського вересня", - підсумувала вона.