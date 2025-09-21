"Тепло і навіть дуже тепло": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 вересня
На понеділок, 22 вересня, синоптикиня Наталка Діденко обіцяє українцям теплу та сонячну погоду: температура вдень підніметься до +27 °C
Про це вона повідомила на своєму Telegram-каналі.
За прогнозом Наталки Діденко, майже у всіх регіонах країни стовпчики термометрів сягнуть позначки +24…+27 °C.
Попри потепління вдень, ночі залишатимуться прохолодними - очікується від +11 до +14 °C.
"Антициклон - скрізь в Україні завтра без опадів, сонячно", - зауважила синоптикиня.
Погода у Києві
У Києві, у день осіннього рівнодення, прогнозується суха та ясна погода з максимальною температурою до +27 °C.
Наталка Діденко попередила, що похолодання розпочнеться із середини тижня, і порадила підготуватись до цього моменту.
"А ця фотографія хай тут побуде, як свідчення реальної київської осені - коли хор Хор БАХ під керівництвом нашої неперевершеної Наталія Хмілевська під час повітряної тривоги був змушений проводити антициклонічну репетицію на вулиці, на фоні розкішного київського вересня", - підсумувала вона.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати похолодання.
