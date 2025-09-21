Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Тепло і навіть дуже тепло": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 вересня

"Тепло і навіть дуже тепло": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 22 вересня

Марія Науменко
21 вересня, 2025 неділя
16:37
Суспільство Погода, осінь

На понеділок, 22 вересня, синоптикиня Наталка Діденко обіцяє українцям теплу та сонячну погоду: температура вдень підніметься до +27 °C

Зміст

Про це вона повідомила на своєму Telegram-каналі.

За прогнозом Наталки Діденко, майже у всіх регіонах країни стовпчики термометрів сягнуть позначки +24…+27 °C.

Попри потепління вдень, ночі залишатимуться прохолодними - очікується від +11 до +14 °C.

"Антициклон - скрізь в Україні завтра без опадів, сонячно", - зауважила синоптикиня.

Погода у Києві

У Києві, у день осіннього рівнодення, прогнозується суха та ясна погода з максимальною температурою до +27 °C.

Наталка Діденко попередила, що похолодання розпочнеться із середини тижня, і порадила підготуватись до цього моменту.

"А ця фотографія хай тут побуде, як свідчення реальної київської осені - коли хор Хор БАХ під керівництвом нашої неперевершеної Наталія Хмілевська під час повітряної тривоги був змушений проводити антициклонічну репетицію на вулиці, на фоні розкішного київського вересня", - підсумувала вона.

 

 

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
21 вересня
17:35
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну ударними дронами вдень 21 вересня: в Запоріжжі працювала ППО
17:30
Інтерв’ю
Пьотр Кульпа
Польський політик Кульпа: формула РФ вичерпалася, процес розвалу - невідворотний
17:23
ВПК КНДР (Північної Кореї)
Північна Корея готується до масштабного військового параду
17:16
прапор Палестини
Британія, Канада та Австралія офіційно визнали Палестину як державу
17:15
Ексклюзив
Василь Шкляр
Нашу перемогу ми повинні оцінювати тверезо, - Шкляр
16:49
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: третина з них на Покровському напрямку
16:35
Бородянська селищна голова Ірина Захарченко
На земельній комісії у Бородянці постраждала селищна голова: її схопили за волосся, вдарили, погрожували
16:07
Папа Лев XIV
Папа Римський засудив примусове виселення палестинців з Гази
16:05
Ексклюзив
газ
Радниця заступника голови КМДА Грамотна розповіла, як Київ готується до опалювального сезону
16:00
OPINION
Трамп і Тайвань: руйнація системи безпеки
15:32
атака дронами, шахед, герань
Росіяни під час атаки на Ніжин скинули з дрона вибухівку на автостраду. Це вперше
15:27
Ексклюзив
Будівництво Нацмеморіалу у Мархалівці по спрощеній процедурі матиме наслідки, - мешканка села Чеченкова
15:21
Естонія
На прохання Естонії вперше скликається екстренне засідання Радбезу ООН: яка причина
15:00
Аналітика
штучний інтелект
Влада алгоритмів: чи дійсно цифрові міністри та ШІ-керівники можуть замінити уряди
14:59
Британських депутатів навчатимуть захищатися від шпигунів з РФ та Китаю
14:23
Дональд Трамп
Трамп, його син, Ді Венс і Такер Карлсон виступлять на похороні Чарлі Кірка, де очікується 100 тисяч присутніх
14:22
суд, санкції
У Полтаві адвокатку та її спільника взяли під варту за схему з ухилення від мобілізації
14:05
OPINION
Україна і Непал: аналогії
13:52
У 4 класі ЗНО проводитися не буде, лише ДПА для оцінки рівня знань
13:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Гарантії безпеки для України вимагають готовності до боротьби з Росією, а Естонія просить НАТО про консультації. Акценти світових ЗМІ 21 вересня
13:09
винищувач F-16
Російські літаки, що вторглись в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали винищувачів НАТО, - AP
12:41
хакери
Нардеп-"слуга" Федієнко каже про витік у мережу даних 20 млн українців. Мінцифри стверджує, що файл є підробним, а дані не походять з Дії
12:10
Інтерв’ю
Василь Шкляр
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
12:00
OPINION
Боягузство з традиціями
11:09
Дональд Трамп
США нарощують видобуток нафти та знижують ціни, щоб посилити тиск на Росію, - Трамп
10:48
збитий дрон Shahed
"Потрібно перекрити всі шляхи постачання": Зеленський заявив про понад 132 тис. іноземних комплектуючих знайдених в уражених цілях РФ
10:09
Мі-8
Три гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У": дрони ГУР атакували авіапарк росіян у Криму
10:04
ППО
Сили оборони ліквідували вночі 33 з 54 ворожих безпілотників
10:00
OPINION
Дональд Трамп проти "соросят"
09:28
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА: в Чернігові пошкоджено транспортну інфраструктуру, в області є постраждалі, на Полтавщині є влучання у житловий будинок, сталися пожежі на Дніпровщині
09:26
Дональд Трамп
Трамп вимагає від Афганістану повернути авіабазу Баграм США
08:09
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 151 бій, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
08:05
Трамп
США планують скоротити військову підтримку Балтії, що викликало занепокоєння в Європі
08:02
OPINION
Провокація у небі Естонії: уроки історії
07:52
винищувач Eurofighter
Британські винищувачі розпочали патрулювання неба над Польщею
07:40
Втрати окупантів
За добу росіяни втратили на фронті 1010 військових, 25 артсистем і танк
07:34
Александр Стубб
Президент Фінляндії Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть готовність Європи воювати з Росією
07:23
Партизани підірвали залізницю в російському Смоленську, яка веде до авіазаводу, що виготовляє ракети й БПЛА
01:22
Ворог просунувся на Дніпровщині, Донеччині та Запоріжжі, - DeepState
00:37
Картина Пабло Пікассо "Бюст жінки в квітчастому капелюсі"
На аукціоні в Парижі представлять картину "Бюст жінки в квітчастому капелюсі" Пікассо, яку не бачили понад 80 років
Більше новин
