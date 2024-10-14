"Військові теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи": член комітету ВР з питань нацбезпеки прокоментував мобілізаційні рейди ТЦК

Про це народний депутат Олександр Федієнко, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки від партії "Слуга народу" розповів "Радіо Свободі".

"І Міністерство оборони, і Генеральний штаб, і взагалі військові повинні більше цивільних військовозобов’язаних громадян України інформувати про те, що відбувається на війні, який там стан і т. д. Хто вирішив нагадати? У нас є проблема, що немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи", піти в ресторан", - заявив Федієнко.

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За його словами, більшість бойових військових командирів звертаються до ТЦК та СП і кажуть, що "треба поповнення, а воно не надходить". Саме через це, як пояснює Федієнко, відбулася така "історія".

"Тому відбулася така історія, що центри комплектування і соціальної підтримки, я так розумію, таким чином, в рамках діючого законодавства нагадали, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов’язок", - додав він.

Що передувало

Увечері п'ятниці, 11 жовтня, після концерту гурту "Океан Ельзи" у Палаці спорту в Києві співробітники ТЦК та СП разом з патрульною поліцією розпочали масову перевірку документів відвідувачів-чоловіків, деяких затримали.