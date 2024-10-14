ТЦК після концерту: цього разу в Броварах на Київщині
У неділю, 13 жовтня 2024 року, співробітники ТЦК спільно із поліцією влаштували перевірку документів у чоловіків після концерту гурту "100лиця" на виході з міського культурного центру у Броварах, що на Київщині
Про це повідомляє місцеве видання "Трибуна Бровари".
До публікації автори додали відео із підписом "У Броварах після концерту гурту "100лиця" на виході з МКЦ представники ТЦК із поліцією в чоловіків перевіряють документи".
"Одного з працівників МКЦ затримано. Одного з глядачів "відбили" жінки", - йшлося у повідомленні.
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Згодом видання повідомило про те, що між представниками ТЦК і працівницею міського культурного центру відбулася сутичка.
За словами жінки, співробітника МКЦ затримали прямо на робочому місці та силоміць посадили в бусик. Як видно на кадрах, прохання жінки повернути колегу на робоче місце, переросло в силове протистояння та штовханину, що супроводжувалися нецензурною лайкою.
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Наразі у Київському обласному ТЦК та СП та в поліції Київської області ситуацію не коментували.
- Увечері п'ятниці, 11 жовтня 2024 року, після концерту гурту "Океан Ельзи" у Палаці спорту в Києві співробітники ТЦК та СП разом із патрульною поліцією розпочали масову перевірку документів відвідувачів-чоловіків, деяких затримали.
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