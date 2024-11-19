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Влада думає про вибори ще з осені 2022 року, - нардеп Разумков

Ірена Моляр
19 листопада, 2024 вiвторок
22:33
Суспільство Дмитро Разумков

Дмитро Разумков, народний депутат України, голова Верховної Ради України (2019-2021), зауважив, що промова президента Зеленського щодо Плану стійкості більше нагадувала початок виборчої кампанії

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Моя особиста думка, що вибори в Україні мають відбутися після завершення війни. Якщо згадати, що говорив Зеленський, то вони думають про вибори, починаючи з осені 2022 року. Вони хотіли провести вибори ще восени 2022 року, потім навесні 2023 року, далі восени того ж року, потім перенесли на весну 2024 року. Це таке виборче весінньо-осіннє загострення у представників влади. Зараз знову пішли ці розмови. Президент, коли говорить, що до виборів він готуватися не буде, то, здається, що він якраз і почав до них готуватися", - зазначив Дмитро Разумков.

На його думку, промова президента Зеленського щодо Плану стійкості більше нагадувала початок виборчої кампанії.

"Вони обіцяють, що будуть слідувати Конституції, але до цього не слідували, сьогодні не слідують і не будуть слідувати попри те, що президент Зеленський є гарантом Конституції. Щодо порушення законів, це кожного дня у нас відбувається. Свободи слова нема, лише декілька каналів показують те, що є правильним та чесним, не зважаючи чи це подобається їм, чи ні. А все інше – програма "Час" з радянських часів під назвою Єдиний телемарафон. Фактично їм вдалося узурпувати медійний простір. І я думаю, що вони готуються до виборів. А завтра вони вийдуть і скажуть, що ситуація змінилася, тому треба проводити вибори, або ж скажуть, що міжнародні партнери тиснуть. Вони знайдуть, як це публічно пояснити", - прокоментував народний депутат.

Разумков підкреслив, що представники влади виходять не з того, що вибори мають відбутися як демократичний процес, який забезпечить чесне волевиявлення всіх громадян України, у тому числі й тих, хто зараз боронить нас на фронті, і тих, хто виїхав і поки що не повернувся, а виходять з того, щоб зберегти, утримати, отримати по-новому той об'єм влади, який у них є сьогодні. І в цьому проблема та різниця в підходах.

 

 

  • Раніше експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера пояснив, що проведення виборів в Україні під час дії воєнного стану загрожує послабленням позиції держави, як всередині країни, так і на міжнародній арені.
  • Крім того, Юрій Луценко, політик, капітан ЗСУ, вважає, що у 2025 році можуть бути проведені не тільки президентські вибори в Україні, а й референдум щодо нейтрального статусу нашої країни.
Теги:
Відео
Новини
Україна
вибори
Володимир Зеленський
Конституція України
Війна з Росією
Дмитро Разумков
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