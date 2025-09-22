Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Влада має бути обережною, щоб на переговорах з РФ не загнати себе у пастку виборів, - політолог Кошель
Ексклюзив

Влада має бути обережною, щоб на переговорах з РФ не загнати себе у пастку виборів, - політолог Кошель

Євген Козярін
22 вересня, 2025 понедiлок
22:14
Суспільство Олексій Кошель

Я дуже побоююсь, що тема виборів може стати частиною переговорного процесу з Росією

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

"Я дуже побоююсь, що тема виборів може стати частиною переговорного процесу з Росією. Чому? Я маю підстави про це говорити, тому що росіяни озвучують цю вимогу неодноразово. Мовляв, Зеленський нелегітимний, давайте ви проведете вибори, пізніше подивимося, кого ви оберете", - сказав він.

Кошель наголосив, що нам не можна йти на такі поступки, тому що ніхто із колективного заходу не ставить під сумнів легітимність ні українського президента, ні українського парламенту, ні місцевої влади. 

"Місцева влада, там уже скоро це питання буде стояти. Я маю на увазі термін повноважень. Знову ж таки, питань легітимності в нас немає. Друге, затягування виборів - це фактично буде пас росіянам. Це плюс чотири місяці, як мінімум, процес невизначеності. Я думаю, що більше до пів року. Це ризики додаткові для нас, це ризики зриву, якщо не виборчого процесу, то окремих частин виборчого процесу", - сказав політолог.

Він не виключив ризику терактів.

"В тому числі можливо, обстрілів для того, щоб мінімізувати явку, для того, щоб показати, Росія буде спекулювати, про які вибори ми говоримо, якщо у вас там явка дуже-дуже невелика. Тому я знову ж таки про це говорю, тому що українська влада має бути обережною, щоб не загнати себе в переговорному процесі у пастку виборів", - підсумував Кошель.

