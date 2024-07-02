"Влада залякує українців, аби примусити до капітуляції": Міненерго попередило про ворожі ІПСО

Ворожі ІПСО перелічила пресслужба Міненерго.

У відомстві наголосили, що РФ застосовує інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці й підготовки до складного осінньо-зимового періоду.

Основні тези ворога:

"Влада замість швидкого розвитку додаткової розподіленої генерації планує спрямовувати кошти на тривалу добудову атомних блоків, а в підсумку нічого не побудує";

"Українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон";

"Українська влада залякує українців, щоб примусити до капітуляції та змусити виїжджати з країни".

"Жодне з цих та подібних тверджень не відповідає дійсності й спрямоване лише на дестабілізацію та розхитування українського суспільства", - підкреслили в Міненерго.

Українців закликали довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Раніше в Укренерго наголосили, що Україна не дурить споживачів, вимикаючи їм світло, аби потім продавати електроенергію за кордон. "Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки. Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі. Це означає, що електроенергія заходить в Україну і виходить, не залишаючись у нас. Україна нічого не експортує і нічого не втрачає", - зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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