"Влада залякує українців, аби примусити до капітуляції": Міненерго попередило про ворожі ІПСО
Росіяни в Україні поширюють фейки, які стосуються відключення світла
Ворожі ІПСО перелічила пресслужба Міненерго.
У відомстві наголосили, що РФ застосовує інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці й підготовки до складного осінньо-зимового періоду.
Основні тези ворога:
- "Влада замість швидкого розвитку додаткової розподіленої генерації планує спрямовувати кошти на тривалу добудову атомних блоків, а в підсумку нічого не побудує";
- "Українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон";
- "Українська влада залякує українців, щоб примусити до капітуляції та змусити виїжджати з країни".
"Жодне з цих та подібних тверджень не відповідає дійсності й спрямоване лише на дестабілізацію та розхитування українського суспільства", - підкреслили в Міненерго.
Українців закликали довіряти інформації лише з офіційних джерел.
- Раніше в Укренерго наголосили, що Україна не дурить споживачів, вимикаючи їм світло, аби потім продавати електроенергію за кордон. "Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки. Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі. Це означає, що електроенергія заходить в Україну і виходить, не залишаючись у нас. Україна нічого не експортує і нічого не втрачає", - зазначив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
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