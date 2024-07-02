В Укренерго повідомили, коли 3 липня застосовуватимуть одночасно дві та три черги вимкнень електрики
У середу, 3 липня, протягом доби по всій території України діятимуть графіки відключень електроенергії. Вимикатимуть одразу по дві та по три черги
Про це повідомляє Укренерго.
3 липня обленерго будуть застосовувати з 08:00 до 13:00 одночасно дві черги, в інші години доби – три черги відключень.
"Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", - пишуть в Укренерго.
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