В Укренерго повідомили, коли 3 липня застосовуватимуть одночасно дві та три черги вимкнень електрики

Про це повідомляє Укренерго.

3 липня обленерго будуть застосовувати з 08:00 до 13:00 одночасно дві черги, в інші години доби – три черги відключень.

"Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку. Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго. Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", - пишуть в Укренерго.

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