Вночі морози, вдень сонце: Наталка Діденко розповіла про погоду до початку лютого і коли чекати на опади
Вівторок, 30 січня, у більшості областей України пройде із сонячною погодою та без опадів. Тепло почнеться і наступний місяць, який, за попередніми прогнозами, триватиме без сильних морозів
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що 30 січня антициклональний характер погоди охопить практично всю континентальну Європу, включно з Україною. Тож у цей день завтра опадів не передбачається.
Так, найближчої ночі спостерігатимуться морози -3...-8° C, на півночі та північному сході місцями -8...-11 °C.
Проте вже вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2...+5 °C. Лише на сході буде близько 0 °C.
Вітер буде без поривів та рвучких рухів, південно-західного напрямку, на сході - північно-західного.
Погода у столиці
У Києві 30 січня опади малоймовірні.
Найближчої ночі буде також морозно - температура опуститься до -3...-6 °C, але вже вдень підніметься до +3..+4 °C.
Прогноз на кінець січня та початок лютого
За даними синоптикині, поточний місяць завершиться переважно сонячною погодою.
1-го лютого ще істотних опадів в Україні не очікується, а з 2-го лютого почне підвищуватися температура повітря, побільшає опадів та посилиться вітер.
Надалі, якщо й будуть "мінусові" температури, то переважно вночі. А в денні години, за попередніми прогнозами, домінуватимуть "плюси".
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