Вночі морози, вдень сонце: Наталка Діденко розповіла про погоду до початку лютого і коли чекати на опади

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що 30 січня антициклональний характер погоди охопить практично всю континентальну Європу, включно з Україною. Тож у цей день завтра опадів не передбачається.

Так, найближчої ночі спостерігатимуться морози -3...-8° C, на півночі та північному сході місцями -8...-11 °C.

Проте вже вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2...+5 °C. Лише на сході буде близько 0 °C.

Вітер буде без поривів та рвучких рухів, південно-західного напрямку, на сході - північно-західного.

Погода у столиці

У Києві 30 січня опади малоймовірні.



Найближчої ночі буде також морозно - температура опуститься до -3...-6 °C, але вже вдень підніметься до +3..+4 °C.

Прогноз на кінець січня та початок лютого

За даними синоптикині, поточний місяць завершиться переважно сонячною погодою.

1-го лютого ще істотних опадів в Україні не очікується, а з 2-го лютого почне підвищуватися температура повітря, побільшає опадів та посилиться вітер.

Надалі, якщо й будуть "мінусові" температури, то переважно вночі. А в денні години, за попередніми прогнозами, домінуватимуть "плюси".