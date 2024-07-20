Впала, коли малювала картину на стіні: в Одесі 13-річна дівчинка загинула в покинутому санаторії

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що дві 13-річні одеситки приїхали погуляти до одного з санаторіїв. Дівчата піднялися сходами покинутої будівлі, де малювали фарбами на стінах між чотирнадцятим та п’ятнадцятим поверхами. Одна з дівчат вирішила помилуватися своїм малюнком, зробила крок назад, не втрималась і впала в проміжок між сходами.

Правоохоронцям про трагедію повідомили батьки подруги загиблої. На місце події відразу приїхали поліцейські, рятувальники та медики. Проте врятувати дівчинку, на жаль, не вдалося, вона загинула на місці.

"Родина загиблої раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла, зі слів батьків донька відпросилась погуляти з подругою та була постійно на звʼязку. Близько 18-ї години вона повідомила матері, що вже збирається додому, однак через годину перестала відповідати на дзвінки", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, смерть дитини настала від травм у результаті падіння з висоти. Наразі триває слідство.

За фактом загибелі дівчинки розпочато провадження за ч. 2 п. 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Поліцейські встановлюють повні обставини трагічної події.