Впродовж усієї програми натякав, що нам потрібен закон, який буде регулювати питання цензури, - Чиченіна про нове шоу Золкіна

Про нове ток-шоу з Володимиром Золкіним "Плюси Мінуси", яке стартувало на телеканалі "Ми - Україна+", розповіла арт-оглядачка Лена Чиченіна в тері Еспресо.

"Таке враження, що впродовж всієї програми Володимир Золкіна натякав на те, що нам потрібен закон, який буде регулювати питання цензури і буде впроваджувати кримінальну відповідальність за фейки. Але чесно кажучи, цей випуск був присвячений абсолютно всьому скопом. Він був доволі хаотичним і там розглядали, як і роботу воєнних кореспондентів, безумовно, для яких питання цензури необхідне, тому що все ж таки, в них робота пов'язана безпосередньо з війною. Вони самі це розуміють, у нас є це питання самоцензури, але водночас говорили і про фейки, говорили про блогерів, говорили взагалі про людей у соцмережах. І це, напевно, більше цікаво нашим глядачам із вами, тому що пропонували наступне. Володимир впродовж програми постійно ставив це запитання гостям, і мені здалося, що ця програма для цього і була створена, тому що аж занадто багато цих було запитань. І так, і сяк, Володимир Золкін запитував у гостей, які, до речі, не всі мали стосунок до медіа, до інформаційної політики загалом. Він запитував: "А чи потрібен закон, який буде впроваджувати кримінальну відповідальність за фейки? А правда ж треба? А правда ж, а правда ж? А в нас же ж такого немає", - розповіла вона.

Лєна Чиченіна зауважила, що Володимир Золкін наполягав на необхідності кримінальної відповідальності за фейки, зокрема у соцмережах.

"І йому, наприклад, військовий і інші гості говорили, що в нас є СБУ, приміром, воно перевіряє тих самих блогерів. Були прецеденти, коли блогери, які там щось говорили достатньо дивне в своїх соцмережах, вони приходили до СБУ, їх викликали і там робили якусь роз'яснювальну роботу чи ще щось. Але Володимир Золкін все одно починав наполягати на тому, що: “Ні, давайте от все-таки розглянемо питання кримінальної відповідальності. В нас немає кримінальної відповідальності за фейки в соцмережах зокрема. Нам потрібно, щоб вона була, тому що в нас її немає", - сказала вона.

Арто-оглядачка також зазначила: склалось враження, що просувається ще один законопроєкт, який буде закручувати гайки журналістам та у соціальних мережах.

"І я судячи з програми, так я і не зрозуміла, що має бути, і я чекала у зв'язку із тим, що будуть розглядати Telegram, тому що торкнулись питання анонімних Telegram-каналів я подумала, що напевно будуть це питання розглядати, тому що це велика проблема, якщо ми говоримо про фейки, якщо ведучого так турбують фейки, то вони найбільше плодяться на анонімни Telegram-каналах, ну і на ТіkТоkах, безумовно. Але це ми не, розглядали достатньо побіжно. І тому, про що була програма, я, чесно кажучи, не могла отак от повно зрозуміти, тому що так в мене склалось таке враження, що просто просувається ще один законопроєкт, який буде так чи інакше закручувати гайки і саме у соцмережах, ну і нам журналістам вочевидь також", - додала Лєна Чиченіна.