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ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт про доброчесне лобіювання

10 січня, 2024 середа
13:49
Суспільство Верховна Рада

Верховна Рада України в середу, 10 січня, у першому читанні ухвалила законопроєкт №10337 про доброчесне лобіювання

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

За проєкт закону №10337 у першому читанні проголосували 309 депутатів. 

результати голосування за законопроєкт №10337 про доброчесне лобіювання

Фото: Ярослав Железняк

Законопроєкт визначає: 

  • термінологію у сфері лобіювання;
  • права та обов’язки суб’єктів лобіювання;
  • методи впливу;
  • правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;
  • створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);
  • порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;
  • доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безплатний);
  • звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;
  • механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Як зазначив Железняк, ухвалення законопроєкту про доброчесне лобіювання є однією з вимог ЄС, яка була у звіті на початку перемовин. 

"Хоча такого закону немає в країнах ЄС. І дивна історія, як воно зʼявилася … виникла як альтернатива закону про олігархів, який ЄС вважає поганим і рекомендував не впроваджувати", - зауважив нардеп. 

  • 25 грудня 2023 року Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері здійснення лобіювання. 
Україна
Верховна Рада
ЄС
ВРУ
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