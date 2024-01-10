ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт про доброчесне лобіювання

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За проєкт закону №10337 у першому читанні проголосували 309 депутатів.

Фото: Ярослав Железняк

Законопроєкт визначає:

термінологію у сфері лобіювання;

права та обов’язки суб’єктів лобіювання;

методи впливу;

правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;

створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);

порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;

доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безплатний);

звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;

механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Як зазначив Железняк, ухвалення законопроєкту про доброчесне лобіювання є однією з вимог ЄС, яка була у звіті на початку перемовин.

"Хоча такого закону немає в країнах ЄС. І дивна історія, як воно зʼявилася … виникла як альтернатива закону про олігархів, який ЄС вважає поганим і рекомендував не впроваджувати", - зауважив нардеп.