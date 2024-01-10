ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт про доброчесне лобіювання
Верховна Рада України в середу, 10 січня, у першому читанні ухвалила законопроєкт №10337 про доброчесне лобіювання
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За проєкт закону №10337 у першому читанні проголосували 309 депутатів.
Фото: Ярослав Железняк
Законопроєкт визначає:
- термінологію у сфері лобіювання;
- права та обов’язки суб’єктів лобіювання;
- методи впливу;
- правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;
- створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);
- порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;
- доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безплатний);
- звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;
- механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.
Як зазначив Железняк, ухвалення законопроєкту про доброчесне лобіювання є однією з вимог ЄС, яка була у звіті на початку перемовин.
"Хоча такого закону немає в країнах ЄС. І дивна історія, як воно зʼявилася … виникла як альтернатива закону про олігархів, який ЄС вважає поганим і рекомендував не впроваджувати", - зауважив нардеп.
- 25 грудня 2023 року Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері здійснення лобіювання.
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