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Всесвітній день цивільної оборони 2024: історія та цілі свята

1 березня, 2024 п'ятниця
10:00
Суспільство Всесвітній день цивільної оборони

1 березня відзначається Всесвітній день цивільної оборони, який присвячений темі готовності та захисту цивільного населення до різних небезпек

Сьогодні, на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, особливо важливою постає тема цивільного захисту. Однак, навіть в мирний час, дане питання є досить актуальним, адже охоплює надзвичайні ситуації (НС) під час природних катастроф, техногенних аварій та інших загроз.

Цивільна оборона охоплює широкий спектр заходів, включно з попередженням, реагуванням та відновленням після надзвичайних ситуацій. Відзначення цього дня нагадує нам про важливість готовності та співпраці задля забезпечення безпеки людей та захисту нашого спільного дому - планети Земля.

Історія свята та запровадження в Україні

Всесвітній день цивільної оборони має довгу історію, яка пов'язана з розвитком систем захисту населення від різних загроз. У 1931 році генерал медичної служби Жорж Сен-Поль у співпраці з кількома державами ініціював створення "Асоціації Женевських зон", своєрідних "зон безпеки" у столиці Франції. Ця ініціатива була спрямована на утворення локальних зон безпеки через двосторонні та багатосторонні угоди в різних країнах. Згодом, у 1972 році ця асоціація перетворилася на Міжнародну організацію цивільної оборони (МОЦО). Україна стала частиною МОЦО у 90-х роках.

Парламент 3 лютого 1993 року ухвалив Закон "Про Цивільну оборону України". Це стало ключовим кроком у розвитку системи цивільного захисту країни. Згодом система зазнавала значних змін та 24 грудня 2012 року згідно з Указу Президента України №726/2012 Міністерство надзвичайних ситуацій України зазнало реорганізації та перетворилось у Державну службу України з надзвичайних ситуацій. А Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), відповідно до "Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій", стала центральним органом виконавчої влади, чиє функціонування і діяльність координується Кабміном через Міністра оборони України.

Протягом років Всесвітній день цивільної оборони став символом спільних зусиль країн та міжнародних організацій у підготовці та реагуванні на надзвичайні ситуації, а також у забезпеченні безпеки і захисту населення. Цей день нагадує всім про важливість готовності та співпраці, щоб забезпечити безпеку та благополуччя у всьому світі.

Всесвітній день цивільної оборони: цілі

Всесвітній день цивільного захисту ставить перед собою дві головні мети:

  • привернення уваги людей у всьому світі щодо важливості цивільного захисту та підвищити готовність населення до самозахисту у разі нещасних випадків або аварій;
  • висловлення вдячності та шани працівникам національних служб цивільного захисту за їхню самовіддану роботу. Це нагадує про важливість їхнього внеску в збереження життів людей у найважчі моменти.

В Україні 1 березня зазвичай проводили навчальні заходи щодо дій у надзвичайних ситуаціях, спрямовані на підготовку населення до евакуації в разі потенційних загроз. Школи та дитячі садки організовували навчальні евакуації. Часто в цей день проводяться семінари та відкриті уроки з основ самозахисту та першої медичної допомоги.

У військовий час День цивільної оборони набуває особливої актуальності, оскільки саме мирне населення часто стає жертвою дій російських військових. Цього дня важливо звернути увагу на власну підготовку та скористатися можливостями, які збільшать знання та навички для власного захисту та рідних у небезпечних ситуаціях. Можна записатися на курси першої медичної допомоги або взяти участь у семінарі з основ військової безпеки.

Фото: pl.dsns.gov.ua

Теги:
Новини
Світ
Україна
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