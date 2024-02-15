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"Я така кончена в цьому костюмі": ведуча "1+1" Людмила Барбір перепросила за нецензурну лайку в ефірі

15 лютого, 2024 четвер
18:45
Суспільство На фото: Людмила Барбір

Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір перепросила за грубі висловлювання в ефірі, пояснивши, що причиною став черговий ракетний обстріл РФ України

Коментар команди зʼявився в Instagram "Сніданку з 1+1".

Мережею шириться відеоуривок з трансляції програми "Сніданок з 1+1" на YouTube-каналі проєкту, на якому ведуча ранкового шоу Людмила Барбір нецензурно висловлює незадоволення своїм костюмом. Фраза, сказана нею за кадром, "бл**ь, я така, бл**ь, кончена у цьому костюмі, ладно, по**й, записуйте" потрапила у трансляцію на YouTube-каналі проєкту "Сніданок з 1+1".

Команда проєкту вже перепросила глядачів, пояснивши, що це стало наслідком ранкових обстрілів країною-терористом території України.

"Сьогодні для усіх нас ранок видався зіпсованим через черговий масований ракетний обстріл росіян. "Всі ми сьогодні зранку трошки Люда", — саме так можна описати інцидент, який відбувся сьогодні в ефірі", - зазначили в соцмережі.

Сама Барбір зауважила, що зазвичай собі такого не дозволяє, та попросила вибачення.

"Зазвичай я собі такого не дозволяю, але сьогоднішній ранок, коли Росія влаштувала черговий ракетний обстріл, наніс свої відбитки. Перепрошую за це. Але водночас закликаю вас бути відкритими, виплескувати свої емоції, коли болить. Зараз ми всі травмовані, всім страшно, тож не залишайтеся зі своїми страхами наодинці", — прокоментувала ведуча.

У команді "Сніданку" закликали глядачів "поставитися до цієї ситуації з гумором та розумінням". 


 

Теги:
Культура
скандал
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