Як бути пасажирам, які не встигли на поїзд до України через протести поляків на кордоні: пояснення УЗ

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Отримуємо все більше повідомлень про те, що пасажири, які автівками та автобусами прямують до наших поїздів з Польщі до України, не можуть вчасно дістатись вокзалів через перекриття трас польськими активістами. Залізничники завжди підтримують своїх, тож ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс", - ідеться в повідомленні.

Перелік потягів, для яких діє вказана опція

№768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№32 Перемишль - Запоріжжя;

№52 Перемишль - Київ;

№716 Перемишль - Київ;

№706 Перемишль - Київ;

№90 Перемишль - Київ;

№94 Хелм - Харків;

№24 Хелм - Київ;

№20 Хелм - Київ;

№120 Хелм - Дніпро.

Зазначається, що Укрзалізниця не гарантує наявність вільних місць, проте зробить усе можливе, аби зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком.