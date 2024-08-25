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Як мережа аптек впроваджує технологічні новації та допомагає ЗСУ

Юлія Юліна
25 серпня, 2024 неділя
10:00
Суспільство

Аптека АНЦ першою на фармацевтичному ринку України запровадила роботів-помічників, які передають товари зі складу, та лікомати для самообслуговування

Зміст

Про це йдеться в сюжеті Еспресо.

Такі технологічні новації полегшують роботу працівників і прискорюють процес обслуговування клієнтів.

"Тепер для отримання інтернет-замовлень не потрібно стояти в черзі, пацієнту достатньо отримати номер свого замовлення, внести його в планшет, який є біля лікомату, оплатити за допомогою банківського термінала та практично без участі фармацевта, увівши код, отримати своє замовлення самостійно в комірці", – розповіла журналістам регіональна директорка мережі "Аптек АНЦ" Ліана Грицюк.

За 24 роки компанія відкрила понад 1300 аптек у 190 містах і селах  України. У мережі працює понад 7 тис. співробітників. 

"Ми прагнемо надавати якісні послуги нашим клієнтами за доступними цінами. Для нас важливо, щоби кожен клієнт, який звернувся в аптеку, не залишився без уваги, а отримав усі медикаменти, предмети гігієни, косметику, які йому треба. Нас вирізняють широкий асортимент, інноваційні технології обслуговування, наш кваліфікований персонал", – наголосила Ліана Грицюк.

З початку повномасштабного вторгнення РФ "Аптека АНЦ" спрямувала на благодійність понад 110 млн грн. Мережа постійно співпрацює з різними благодійними фондами: "Повернись живим", "Благодійний Фонд Сергія Притули", UNITED24, RAZOM, Госпітальєри. Також компанія закриває окремі запити військових.

"Лише з початку 2024 року ми витратили понад 32 млн грн на потреби військових, лікарень, на допомогу для особливо вразливих верств населення", – повідомила журналістам регіональна директорка мережі.

Благодійники передали у прифронтові лікарні апарати штучної вентиляції легень на 46 млн грн. Окрім того, компанія продовжує підтримувати майже сотню працівників, які захищають країну у складі Збройних Сил України. 

За словами Ліани Грицюк, мережа аптек допомагає підрозділам, у яких служать її співробітники, купуючи бронежилети, каски й передаючи ліки.

"Така допомога переросла у постійний проєкт, який називається у нас "Ліки для ЗСУ". У військові підрозділи за час повномасштабного вторгнення в межах цього проєкту ми вже передали аптечок на понад 8 млн грн і передаємо їх і надалі", – розповіла регіональна директорка мережі.

У мережі АНЦ переконують: клієнт може знайти все зі свого списку в одному місці й не витрачати час на пошук ліків по всьому місту.  До того ж діє вигідна система лояльності "ЛАЙК". Аби нею скористатися, потрібно назвати фармацевту свій номер телефону для нарахування бонусів. Замовити товари можна не лише у стаціонарних аптеках, а й у чат-боті, на сайті та у мобільному застосунку.

Теги:
Відео
Новини
Економіка
бізнес
ЗСУ
Війна з Росією
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