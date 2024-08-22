Як зміняться вимоги до страхового стажу в 2025: варто знати, щоб вийти на пенсію

У 2024 році, щоб отримувати пенсію в 60 років, потрібно мати щонайменше 31 рік стажу. Проте ця вимога з кожним роком зростатиме. Зокрема, у 2025 році для виходу на пенсію у 60-річному віці потрібно буде вже 32 роки стажу.

Згідно з планами до 2028 року, ця вимога буде продовжувати зростати щорічно. Це означає, що люди, які не встигнуть накопичити необхідний стаж до досягнення 60 років, зможуть вийти на заслужений відпочинок лише у віці 63 або 65 років, залежно від ситуації.

Відтак людям, які неактивно накопичувати стаж або мали довгі перерви у трудовій діяльності, варто ознайомитися з новими вимогами, щоб уникнути непередбачених труднощів при досягненні пенсійного віку.

Скільки потрібно мати років страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки?

Відповідно до вимог, для виходу на заслужену пенсію у віці 60 років необхідно мати таку кількість страхового стажу:

щонайменше 31 рік стажу – у 2024 році;

щонайменше 32 роки стажу – у 2025 році;

щонайменше 33 роки стажу – у 2026 році;

щонайменше 34 роки стажу – у 2027 році;

від 35 років страхового стажу – із 2028 року.

Для того, щоб вийти на пенсію у 63 роки, кількість страхового стажу має становити:

від 21 до 31 року стажу – у 2024 році;

від 22 до 32 років стажу – у 2025 році;

від 23 до 33 років стажу – у 2025 році;

від 24 до 34 років стажу – у 2025 році;

від 25 до 35 років стажу – із 2028 року.

Скільки потрібно мати стажу, щоб вийти на пенсію у 65-річному віці?

Незмінною залишається вимога для 65-річних людей. Як і раніше, вони можуть вийти на пенсію, якщо мають 15 років страхового стажу. Ті, хто не встигне накопичити 15 років стажу до 65 років, не матимуть права на пенсію. Натомість, після досягнення цього віку, вони можуть розраховувати лише на соціальну допомогу від держави.

Крім того, якщо людині не вистачає необхідного страхового стажу, його можна законно придбати.