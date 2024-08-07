Як "докупити" стаж для пенсії: хто має на це право, та скільки коштує

Для виходу на пенсію українцям, яким виповнилось 60 років у 2024 році, потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Якщо ж людині не вистачає такого стажу, сьогодні є можливість "придбати" його. Про це повідомив Пенсійний Фонд України (ПФУ).

Для когось такий варіант може стати справжнім "рятівним колом", однак обійдеться це також недешево.

Хто може скористатися такою можливістю?

Така опція доступна для громадян від 16 років, - як для тих, хто вже має страховий стаж, так і для тих, хто його ще не набрав. Тобто, докупити стаж можуть:

люди, які працюють за кордоном, але мають плани отримувати пенсійні виплати в Україні;

люди передпенсійного віку, яким недостатньо стажу для отримання пенсійних виплат;

люди з низьким рівнем офіційного доходу, які бажають підвищити розмір своєї майбутньої пенсії.

Доплатити можна як за себе, так і за іншого громадянина, якщо людина не входить до числа пенсіонерів.

Скільки коштує кожен місяць стажу?

На Урядовому порталі пояснюють, щоб зарахувати повний місяць страхового стажу для громадянина, який не працевлаштований, потрібно сплатити суму не меншу за мінімальний страховий внесок. Формула розрахунку дуже проста: мінімальна зарплата помножена на 22%. Тобто, оскільки із початку квітня 2024 року мінімальна заробітна плата була підвищена до 8 тисяч гривень, розрахунок набуває такого вигляду: 8000 грн х 22% = 1760 грн.

Отже, сьогодні сума мінімального страхового внеску становить 1760 гривень. Так, один рік "купленого" стажу обійдеться людині більше 21 тисячі гривень. Внески зараховують за місяць, в якому кошти були перераховані до Пенсійного фонду. Частоту та розмір такої оплати кожна людина має право визначати на власний розсуд.

Як можна "докупити" стаж?

Якщо людина хоче придбати певну кількість страхового стажу, спочатку необхідно укласти договір щодо добровільної участі у пенсійній системі страхування з ПФУ. Оформити документи та пройти всі необхідні процедури можна онлайн, за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного Фонду. Алгоритм дій для укладання договору доволі простий:

Увійдіть у свій особистий кабінет на веб-порталі ПФУ, використовуючи кваліфікований е-підпис, Дія.підпис чи систему GOV.ID. Перейдіть до розділу "Комунікація з ПФУ" та виберіть опцію "Договір на добровільну участь". Введіть особисті дані людини, за яку будуть сплачуватися внески. Якщо внески будете здійснювати за себе, виберіть опцію "Бажаю сплачувати внески за себе" і заповніть всі необхідні дані. Погодьтесь на обробку даних та підтвердіть внесену інформацію. Підпишіть договір, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП), натисніть кнопку "Підписати й сплатити". Здійсніть оплату внесків зручним для вас способом (наприклад, через платіжне доручення або використайте "Portmone").

Для перевірки даних про зарахування платежу та кількість набутого страхового стажу ви можете скористатися особистим кабінетом на сайті Пенсійного фонду.