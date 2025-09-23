Яким буде BookForum 2025: Львівський міжнародний літературний фестиваль оголосив програму

Еспресо - головний інформаційний партнер події.

Цьогоріч події зосереджені у трьох тематичних кластерах: Жива пам’ять (кураторки Олеся Яремчук та Олександра Довжик, INDEX: Інститут документування та взаємодії), Бути поруч (куратори Катерина Міхаліцина та Остап Сливинський), Вивих часу (куратори Ольга Муха та Юрко Прохасько). Традиційно буде безліч подій від видавців та авторів, адже цьогоріч на Книжковий ярмарок «Форум видавців у Львові» приїдуть 127 видавництв з усієї України.

Спеціальним гостем фестивалю стане Джим Ловлесс, один із найпопулярніших мотиваційних спікерів у світі та автор книги "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш". Також у фестивалі візьмуть участь Якоб Феллінг (данський ілюстратор та художник репортажів, колишній журналіст та автор 11 книг), Зоран Ферич (хорватський письменник та журналіст), Фіона Бенсон (британська поетка, сценаристка та редакторка), Войцех Тохман (польський журналіст та репортер, автор 10 репортажних книжок), Павел Решка (польський журналіст видання Newsweek Polska), Скотт Рейнольдс Нельсон (професор гуманітарних наук в Університеті Джорджії, США), Ґергард Ґнаук (журналіст, кореспондент німецької газети Die Welt у Східній Європі), Шарлотта Гіґґінс (головна кореспондентка the Guardian з питань культури).

На 32 BookForum можна буде зустріти та послухати Радомира Мокрика, Артура Дроня, Володимира В'ятровича, Ростислава Семківа, Василя Шкляра, Макса Кідрука, Івана Малковича, Юрія Винничука, Олену Стяжкіну, Богдану Романцову, Євгенію Кузнєцову, Остапа Сливинського, Ірен Роздобудько, Марію Матіос, Софію Андрухович, Віру Агєєву, Люко Дашвар та інших улюблених авторів та видавців.

Крім того, у публічних дискусіях візьмуть участь Остап Українець, Вахтанг Кіпіані, Євген Глібовицький, Сергій Плохій, Вахтанг Кебуладзе, Тарас Лютий, Алім Алієв, Владислав Троїцький, Віталій Портников, Денис Казанський та ще багато інших.

Окрему програму для дітей підготували спільно з простором української дитячої книги "Барабука", а від літературного роз’єднанням "Грань" шукайте спецпрограму "Точка перетину". Digital-партнер HAY Festival готує широку онлайн програму та буде транслювати вибрані події зі Львова. Слідкуйте онлайн на YouTube-каналах HAY Festival, Форум видавців, а також трансляція буде доступна на MEGOGO.

Також онлайн приєднаються Норман Наймарк (професор Стенфордського університету), Саймон Шустер (журналіст, оглядач журналу TIME, автор книги "Шоумен" про Володимира Зеленського), Ольга Токарчук (польська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури 2018), Бернардін Еварісто (британська письменниця та науковиця), Колм Тойбін (один із найвідоміших сучасних англомовних прозаїків Ірландії) та інші.

Детальна програма доступна на сайті bookforum.ua.