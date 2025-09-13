Яким буде Львівський BookForum-2025: все про подію

Про це повідомляє оргкомітет BookForum.

Книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові"

Понад сотня видавництв прибуде до Львова, Це буде справжній літературний бум: детективи, фентезі, антиутопії, горори, non‑fiction, ромкоми та багато іншого. Новинки можна буде придбати першими прямо з рук видавців.

На відвідувачів чекають презентації, зустрічі та автограф-сесії з письменниками і письменницями, поетами та поетками.

Літературний фестиваль на 32-му BookForum

"Тривкість і тривалість" – фокусна тема літературного фестивалю. Цьогоріч поговоримо про літературу як силу, здатну витримувати час, кризу, забуття. Осмислюватимемо книгу як акт свідчення, акт стійкості, як спосіб зʼєднання розривів – у досвіді, у спільнотах, у памʼяті.

Відтак, у програмі фестивалю сформовано три тематичні кластери:

– Жива памʼять – про книгу як носій часу, простір збереження і переосмислення досвіду, повернення голосу памʼяті та критичний погляд на минуле. Ключові теми кластеру: памʼять як присутність; деколонізація у літературному вимірі; історія, що говорить через текст.

– Бути поруч – про літературу присутності, практику співіснування та побудови діалогу в умовах втрати, болю та поляризації. Ключові теми кластеру: письмо як спосіб залишатися собою; література як простір порозуміння; вибір бути поруч – тримаючи себе.

– Вивих часу – про історичні зміни, нові ритми та філософські злами, технологічні виклики і літературу як спосіб мислення у невизначеності. Ключові теми кластеру: життя у світі без правил; технології, ШІ та майбутнє літератури; література як інтелектуальний спротив.

Понад 200 подій основної програми відбуватимуться на локаціях у середмісті Львова. Крім того, на учасників чекають:

– Ніч поезії та музики non-stop; Спеціальні події від digital партнера HAY Festival; Професійна програма для видавців; Дитяча програма спільно з BaraBooka; Спецпрограма молодих авторів та авторок "Точка перетину" від літературного роз’єднання "Грань"; Події від партнерських ініціатив.

Вхід на події літературного фестивалю вільний.