Яким буде Львівський BookForum-2025: все про подію
Цьогоріч міжнародний книжковий ярмарок відбудеться з 3 по 5 жовтня. В його межах наживо пройде "Форум видавців у Львові" та літературний фестиваль –
Про це повідомляє оргкомітет BookForum.
Еспресо - головний інформаційний партнер події.
Книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові"
Понад сотня видавництв прибуде до Львова, Це буде справжній літературний бум: детективи, фентезі, антиутопії, горори, non‑fiction, ромкоми та багато іншого. Новинки можна буде придбати першими прямо з рук видавців.
На відвідувачів чекають презентації, зустрічі та автограф-сесії з письменниками і письменницями, поетами та поетками.
Квитки за посиланням.
Літературний фестиваль на 32-му BookForum
"Тривкість і тривалість" – фокусна тема літературного фестивалю. Цьогоріч поговоримо про літературу як силу, здатну витримувати час, кризу, забуття. Осмислюватимемо книгу як акт свідчення, акт стійкості, як спосіб зʼєднання розривів – у досвіді, у спільнотах, у памʼяті.
Відтак, у програмі фестивалю сформовано три тематичні кластери:
– Жива памʼять – про книгу як носій часу, простір збереження і переосмислення досвіду, повернення голосу памʼяті та критичний погляд на минуле. Ключові теми кластеру: памʼять як присутність; деколонізація у літературному вимірі; історія, що говорить через текст.
– Бути поруч – про літературу присутності, практику співіснування та побудови діалогу в умовах втрати, болю та поляризації. Ключові теми кластеру: письмо як спосіб залишатися собою; література як простір порозуміння; вибір бути поруч – тримаючи себе.
– Вивих часу – про історичні зміни, нові ритми та філософські злами, технологічні виклики і літературу як спосіб мислення у невизначеності. Ключові теми кластеру: життя у світі без правил; технології, ШІ та майбутнє літератури; література як інтелектуальний спротив.
Понад 200 подій основної програми відбуватимуться на локаціях у середмісті Львова. Крім того, на учасників чекають:
– Ніч поезії та музики non-stop; Спеціальні події від digital партнера HAY Festival; Професійна програма для видавців; Дитяча програма спільно з BaraBooka; Спецпрограма молодих авторів та авторок "Точка перетину" від літературного роз’єднання "Грань"; Події від партнерських ініціатив.
Вхід на події літературного фестивалю вільний.
