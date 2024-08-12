Якою буде погода 13 серпня та коли чекати на пік спеки: прогноз від Наталки Діденко

Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.

"Вдень у вівторок потепліє до +24...+28°C, на півночі очікується +20...+25°C, у південній частині +28...+31°C. Над Україною завтра розташується поле високого атмосферного тиску, тому повсюди буде сухо та сонячно", - написала пані Діденко.

У ніч на 13 серпня в Україні очікується +12...+16°C, на Волині та Рівненщині подекуди +10...+12°C, у південній частині +15...+20°C.

"У Києві 13 серпня також дощі малоймовірні, багато сонця. Найближчої ночі в столиці близько +15°C, завтра вдень +23...+24°C", - зазначила синоптикиня.

За даними пані Діденко, з середини тижня температура повітря почне підвищуватися. Це підвищення розпочнеться із південного заходу та заходу, після чого пошириться на всю Україну.

Пік спеки передбачається 16-20 серпня, на сході та півдні спека затримається до 24 серпня.