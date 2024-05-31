Яку сукню вибрати на випускний 2024: трендові варіанти

Кожна випускниця прагне виглядати гармонійно та елегантно, відображаючи свій неповторний стиль та особистість. Але як обрати ту саму ідеальну сукню? Давайте розглянемо кілька важливих аспектів, які допоможуть вам зробити правильний вибір і створити неповторний образ на випускний вечір.

Як вибрати сукню на випускний

Вибираючи сукню на випускний вечір, важливо врахувати кілька ключових аспектів, щоб створити неповторний образ, який вам сподобається та пасуватиме вашому стилю та фігурі. Ось кілька порад, які можуть допомогти вам вибрати сукню на цей особливий вечір:

Виберіть сукню, яка підкреслить вашу фігуру та створить гармонійну симетрію. Важливо, щоб сукня пасувала до вашого типу фігури та вам було комфортно в ній. Наприклад, сукня-футляр, яка досить щільно облягає тіло, чудово підійде власницям стрункої фігури.

Важливо визначиться зі стилем сукні, який вам до вподоби: це може бути вечірня сукня з відкритою спиною, "принцеса", "русалка" та інші. Також важливо обрати відповідну довжину сукні: коротку, середню або довгу, залежно від вашого смаку та стилю. Цьогоріч найпопулярнішими будуть міді та максі.

Колір і візерунок. Виберіть колір сукні, який підходить кольоротипу вашої зовнішності, а також враховуйте власний смак і настрій. Пастельні відтінки, класичний чорний та білий або нейтральний бежевий завжди виглядають елегантно. Також ви можете подумати про візерунок, який вам подобається. Наприклад, квіти стали одним із найгучніших трендів цієї весни, який досі тільки набирає популярності.

Доповніть образ відповідними аксесуарами та взуттям. Вони повинні гармоніювати з вашою сукнею або навіть стати головною цікавинкою образу.

Найважливіше – вибрати сукню, в якій ви будете почуватися комфортно та впевнено, адже це ключові складові привабливого образу.

Стильні та цікаві варіанти суконь на випускний-2024

На своїй сторінці в Instagram відомий український дизайнер Андре Тан зробив добірку варіантів образів для випускного вечора. Важливо також зауважити, що модельєр, крім суконь, додав також у цей список більш сміливі варіанти: костюм та комбінезон.

Дизайнер радить не боятися експериментів та поєднувати жакет як із брюками, так і зі спідницею, додавати до образу аксесуари та квіти: "Костюм: стильний та зухвалий вибір для тих, хто хоче виділитися".

Щодо комбінезона Андре Тан пояснює, що такий варіант буде чудовою альтернативою для тих дівчат, які люблять вільні образи, що не сковують рухів та дають відчуття впевненості: "Варіант, який не сковує руху та дозволяє почуватися впевнено. Обирайте моделі з тканин, що струмують, або з цікавими деталями, щоб зробити образ більш святковим".

Фото: Instagram/andre_tan_official

Загалом можна із впевненістю сказати, що стримані силуети та нейтральні кольори – це один із модних трендів цього сезону, тому можете сміливо обрати такі мінімалістичні образи. Якщо ж говорити про сукні, тут модельєр виділи три цікаві варіанти.

Силуетна сукня

Силуетна сукня є втіленням елегантності та витонченості. Такий стиль підкреслює фігуру, додає образу жіночності й може бути дуже різноманітним за своїм дизайном. До силуетної сукні можуть бути додані цікаві елементи – сітка, мереживо, об'ємні рукави та інше.

Так, наприклад, тканини з легким блиском, як-от шовк або атлас, додають розкішного вигляду силуетній сукні. Вони плавно облягають фігуру, створюючи цікавий та ніжний образ. Крім того, варіанти атласної або шовкової сукні міді та максі вже не перший рік на піку популярності.

Фото: Instagram/andre_tan_official

Лялькова сукня

Такий варіант, як зазначає дизайнер, є дуже жіночним та романтичним. Цей стиль суконь зазвичай характеризується середньою довжиною, вільним або А-силуетом, часто з високою талією і різноманітними декоративними елементами, такими як мереживо або волани.

Сукні з бретелями або відкритими плечима створюють жіночний і романтичний образ, а декоративні оборки на плечах додадуть об'єму і витонченості.

Виберіть пастельні кольори, такі як ніжно-рожевий чи кремовий, або білий. Вони підкреслюють ніжність та романтичність образу. Такі однотонні сукні виглядають дуже елегантно і не перевантажують образ.

Також обирайте повітряні тканини та грайливі фасони, вони підкреслять молодість та свіжість, додадуть святковості вашому вигляду.

Фото: Instagram/andre_tan_official

Сукня максі

Сукня максі — це та класика, яка завжди залишається актуальною. Вона підходить для різних заходів, зокрема і для випускного вечора.

Прості та елегантні сукні зрозумілого крою підходять для будь-якого типу фігури. Вони можуть бути доповнені масивними сережками, кольє або клатчем. "Обирайте моделі з легких струмуючих тканин, таких як шовк, шифон або атлас, щоб підкреслити свою жіночність і красу", - зазначає Андре Тан.

Крім того, популярними варіантами для випускного вечора є довгі сукні з розрізом. Вони додають образу нотку сексуальності та роблять ходу більш упевненою. Розріз може бути збоку або спереду.

Фото: Instagram/andre_tan_official

Які ще сукні можна розглянути

Кожна дівчина повинна вибрати сукню, яка підкреслить її переваги та відповідає стилю. Це дасть змогу відчувати себе впевнено та чарівно в будь-якому образі. Якщо розглядати модні сукні на весну - літо 2024, тоді можна виділити ще кілька цікавих варіантів, які чудово підійдуть для випускного вечора.

Сукні "металік"

Дизайнери розширили горизонти металевого тренду, включивши бронзу та рожеве золото поряд із традиційними золотом і сріблом до модних тенденцій весни - літа 2024, як зазначають в матеріалі Vogue UA. На показі Ralph Lauren можна було побачити сукню з ефектом рідкого золота, тоді як Schiaparelli продемонстрували трикотажну максісукню, а Rabanne презентували варіант у рожево-бронзових тонах.

Фото: Ralph Lauren, Paco Rabanne, Schiaparelli

Квіткові мотиви

Як зазначалось раніше, квіти стали дуже популярним весняним трендом, який продовжує набирати обертів. Нині актуальними стали квіткові розсипи, сукні-квітки, цікаві візерунки та навіть 3D-аплікації. У цьому напрямку ви можете шукати натхнення в колекціях Alexander McQueen, Del Core, Sportmax, Christian Cowan, Balmain, Marni та David Koma.

Однак з такими сукнями потрібно бути дуже обережними та шукати баланс, щоб не перенавантажити весь образ.

Фото: Del Core, Balmain

Сукні з торочками

Торочки знову стали одним із найактуальніших елементів весняно-літнього сезону, але це стосується лише суконь. Модні експерти рекомендують звернути увагу на моделі з широкими смугами або тонкими нитками.

Під час вибору сукні на випускний важливо враховувати не тільки модні тенденції, а й ваші особисті вподобання, тип фігури та комфорт. Головне, щоб ви почувалися впевнено та привабливо.