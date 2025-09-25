Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Ймовірні заморозки на ґрунті: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у вихідні

Дар'я Тарасова
25 вересня, 2025 четвер
12:36
Суспільство заморозки

У п'ятницю, 26 вересня, антициклон Petralilly зумовить практично повсюди в Україні суху та вдень сонячну погоду. Найближчої ночі — холодно, +2...+9 градусів

Зміст

Про це Наталка Діденко повідомила в телеграм.

За уточненим прогнозом, антициклон, який мав би зумовлювати найближчими днями суху та ясну погоду в усій Україні, у неділю, 28 вересня, поступиться місцем дощам із хмарною погодою.

"Ці дощі охоплять власне північні області плюс Волинь, Рівненщину та Харківщину. На решті території 28 вересня переважатиме суха погода. Це буде в неділю", - зазначила Діденко.

Як уточнила синоптикиня, у п'ятницю, 26 вересня, цей антициклон Petralilly з центром орієнтовно над Балтикою зумовить практично повсюди в Україні суху та вдень сонячну погоду.

"На його периферії далеко на північному сході ви можете побачити атмосферні фронти, які якраз несподівано у неділю прорвуться на північ України", - пояснила вона.

Температура повітря 26 вересня в Україні очікується помірною, вдень +13...+16, на півдні +15...+18 градусів.

Найближчої ночі — холодно, +2...+9 градусів, на півночі, подекуди на заході, північному сході та в центрі заморозки на ґрунті.

У Києві 26 вересня переважатиме суха сонячна прохолодна погода з температурою повітря вночі +2...+5 градусів, на околицях ймовірні заморозки на ґрунті, завтра вдень у столиці +13...+15 градусів.

"У суботу втримається така ж погода, а ось у неділю кияни можуть прихопити із собою парасолі — підступний північно-східний атмосферний фронт зумовить збільшення хмарності та дощ. Але ненадовго. Сонечко ще повернеться", - додала Діденко.

фото: Наталка Діденко


 

Автор Катерина Ганжа
25 вересня, 2025 четвер
Атака дронів: на Харківщині – є загиблий, на Вінниччині – влучання в обʼєкти енергетики
Дмитро Пєсков
Автор Дар'я Тарасова
24 вересня, 2025 середа
У Кремлі відповіли на твердження Трампа про здатність України відвоювати території
Літієва руда
Автор Зіновія Воронович
24 вересня, 2025 середа
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
14:00
OPINION
Вибори у Молдові і російська стратегія
13:43
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилося, через обстріли РФ у двох областях є знеструмлення: стан енергосистеми 25 вересня
13:30
Ексклюзив
Чому парламентські вибори у Молдові такі важливі для Росії та як вона хоче вплинути на їхній результат. Пояснюємо
13:29
Аналітика
ЗСУ, зброя
Яким є український вихід з глухого кута війни – що цього разу сказав і чого не сказав Залужний
13:28
Ексклюзив
Михайло Подоляк
Це питання не тільки України, - Подоляк про транспортування російської нафти "Дружбою"
13:19
Вийшов новий трейлер української науково-фантастичної трагікомедії "Ти – космос"
13:17
Сьогоднішнє продовження фарсу не варте уваги, - Порошенко прокоментував перенесення суду у "вугільній справі"
13:04
Володимир Зеленський
Російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховища, - Зеленський
12:35
Інтерв’ю
Пятрас Ауштрявічюс
Ауштрявічюс: "Словаччина й Угорщина платять мільярди Росії – і ці гроші йдуть на війну"
12:32
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після закінчення війни
12:23
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Російські провокації відбуваються в країнах, які найбільше підтримують Україну, - дипломат Левченко
12:02
OPINION
Російські дрони над Європою: не маємо права хизуватись
11:47
НАБУ
У НАБУ заявили про обшуки в колишніх детективів, що нині є посадовцями Укрзалізниці. СБУ відреагувала
11:44
патріарх Кирил
У Росії запустили православний месенджер "Зосима": у ЦПД кажуть, що росіяни хочуть зблизити молодь і РПЦ
11:07
Росіяни просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та на Дніпровщині, - DeepState
10:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зміна політики Трампа та яка "фантастична жінка" могла вплинути на погіршення його ставлення до Путіна. Акценти світових ЗМІ 25 вересня
10:49
Ексклюзив
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
Складається враження, що росіяни готуються замінювати КАБи на ударні дрони, - воєнний оглядач Пехньо
10:39
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:38
СБУ затримала 23-річну жінку, яка допомагала росіянами готувати новий наступ на Харківщину
10:09
Владіслав Бленуцe
"Динамо" вирішило позбутись футболіста, у якого в соцмережах знайшли проросійський контент, - ЗМІ
10:01
Дональд Трамп
"Їм має бути соромно": Трамп поскаржився на технічні проблеми під час Генасамблеї ООН і вимагає негайного розслідування
10:00
OPINION
Що мали б зробити в Україні після допису Трампа
09:50
Ексклюзив
студент, студенти, бакалавр
Правозахисниця Денісова розповіла, як військовослужбовці можуть поєднувати навчання та службу
09:15
Потужний вибух стався у промзоні Свіндона у Великій Британії: поліція працює над евакуацією людей
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Партизан з російської армії спалив дві одиниці військової техніки РФ у районі Бердянська
08:41
сили ППО
Сили ППО знешкодили 150 зі 176 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:26
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 штурмів
08:16
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині – є загиблий, на Вінниччині – влучання в обʼєкти енергетики
08:02
OPINION
Заява Трампа: Навіть зіпсований годинник може показувати правильний час
07:53
Ексклюзив
Сумихімпром
В Україні зупинені обидва підприємства з переробки титану, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
07:52
Су-34
Здійснював атаки по Запоріжжю: українські військові збили російський літак Су-34
07:28
Втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 940 військових, 38 артсистем і 2 бронемашини
07:05
Ford, форд
Ford відкличе понад 115 тис. автомобілів у США через дефект рульової колонки
06:43
На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся п’ятий Саміт Міжнародної Кримської платформи: основні заяви
05:53
Оновлено
безпілотник, дрон
Аеропорт данського Ольборга закривали через дрони у повітряному просторі
05:25
Зеленський зустрівся із Рютте: говорили про розширення ініціативи PURL
00:32
Олександр Зінченко (на передньому плані), "Ноттінгем Форест"
Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру
00:23
Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин
00:02
Кріс Райт
США готові замістити постачання російського газу та нафти до Європи, - міністр енергетики Райт
2025, середа
24 вересня
22:38
віце-президент США Джей Ді Венс
"Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни", - Венс
Більше новин
