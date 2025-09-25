Ймовірні заморозки на ґрунті: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у вихідні
У п'ятницю, 26 вересня, антициклон Petralilly зумовить практично повсюди в Україні суху та вдень сонячну погоду. Найближчої ночі — холодно, +2...+9 градусів
Про це Наталка Діденко повідомила в телеграм.
За уточненим прогнозом, антициклон, який мав би зумовлювати найближчими днями суху та ясну погоду в усій Україні, у неділю, 28 вересня, поступиться місцем дощам із хмарною погодою.
"Ці дощі охоплять власне північні області плюс Волинь, Рівненщину та Харківщину. На решті території 28 вересня переважатиме суха погода. Це буде в неділю", - зазначила Діденко.
Як уточнила синоптикиня, у п'ятницю, 26 вересня, цей антициклон Petralilly з центром орієнтовно над Балтикою зумовить практично повсюди в Україні суху та вдень сонячну погоду.
"На його периферії далеко на північному сході ви можете побачити атмосферні фронти, які якраз несподівано у неділю прорвуться на північ України", - пояснила вона.
Температура повітря 26 вересня в Україні очікується помірною, вдень +13...+16, на півдні +15...+18 градусів.
Найближчої ночі — холодно, +2...+9 градусів, на півночі, подекуди на заході, північному сході та в центрі заморозки на ґрунті.
У Києві 26 вересня переважатиме суха сонячна прохолодна погода з температурою повітря вночі +2...+5 градусів, на околицях ймовірні заморозки на ґрунті, завтра вдень у столиці +13...+15 градусів.
"У суботу втримається така ж погода, а ось у неділю кияни можуть прихопити із собою парасолі — підступний північно-східний атмосферний фронт зумовить збільшення хмарності та дощ. Але ненадовго. Сонечко ще повернеться", - додала Діденко.
фото: Наталка Діденко
- Біла Церква
